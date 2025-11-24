Multas de hasta 2.000 euros por estacionar el coche en la parcela situada entre la Consejería de Educación y la Residencia de Mayores de Benquerencia

Vecinos del barrio de Santa María de Benquerencia de Toledo han mostrado su enfado al Ayuntamiento de la capital regional en la Junta de Distrito del Polígono, celebrada este lunes, por la cantidad de coches que estacionan en la parcela situada en la Avenida ... del Río Guadiana, entre la Residencia de Mayores de Benquerencia y la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, un hecho que el Consistorio toledano sanciona con multas de hasta 2.000 euros.

Así lo ha dado a conocer la vicealcaldesa y concejala de Seguridad Ciudadana, Inés Cañizares, quien ha destacado que la semana pasada registraron más de 80 multas en solo dos días. Los vecinos del barrio han pedido que se haga un seguimiento porque la vía de entrada a esa parcela es a través de la acera, poniendo en peligro a los ciudadanos, además de que es ilegal aparcar ahí.

En este sentido, el concejal de Movilidad y responsable de los Consejos de Participación Ciudadana, Iñaki Jiménez, ha señalado que estudiarán la posibilidad de poner un pivote u otra señal que impida el paso de vehículos a esa zona, aunque la del pivote queda prácticamente descartada.

En otro orden de asuntos, los vecinos han reclamado una sustitución de numerosas papeleras del barrio por oxidación, debido a los orines de los perros, así como el mantenimiento rutinario de los imbornales durante los meses de verano para prevenir posibles inundaciones en otoño. Jiménez ha informado de que esta última petición lleva realizándose desde el pasado 8 de octubre y que instalarán nuevas papeleras con un material diferente que impida su oxidación por los orines de los animales.

Además, los vecinos del barrio de Santa María de Benquerencia han preguntado al Ayuntamiento si la depuradora aguantará el aumento de viviendas previsto en el PAU, que supondrá más de 5.000 nuevas casas, un hecho al que el portavoz de Izquierda Unida en el Consistorio, Txema Fernández, ha señalado que esa obra no contempla cambios en la depuradora y que no acepta más metros cúbicos de agua. El concejal encargado de los Consejos de Participación Ciudadana ha asegurado que investigará ese tema para la próxima reunión de barrio.

Por último, los vecinos han pedido que se limpien los patios y alrededores de los institutos porque «están hecho un asco» e, incluso, «hay personas que hacen sus necesidades en las puertas de los mismos», según afirman algunos vecinos.