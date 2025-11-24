Suscribete a
ABC Premium

Multas de hasta 2.000 euros por estacionar el coche en la parcela situada entre la Consejería de Educación y la Residencia de Mayores de Benquerencia

Los vecinos del Polígono han mostrado su enfado ante la marabunta de coches que aparcan cada día en esa parcela y el Ayuntamiento de Toledo avisa de que en solo dos días han registrado más de 80 multas

El Ayuntamiento de Toledo licitará la próxima semana la redacción del proyecto del nuevo vial entre Azucaica y el Polígono

Parcela del polígono en la que no se puede estacionar
Parcela del polígono en la que no se puede estacionar ABC

FRAN MALARA

Toledo

Vecinos del barrio de Santa María de Benquerencia de Toledo han mostrado su enfado al Ayuntamiento de la capital regional en la Junta de Distrito del Polígono, celebrada este lunes, por la cantidad de coches que estacionan en la parcela situada en la Avenida ... del Río Guadiana, entre la Residencia de Mayores de Benquerencia y la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, un hecho que el Consistorio toledano sanciona con multas de hasta 2.000 euros.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app