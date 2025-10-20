Suscribete a
ABC Premium
BOLETÍN DEL DÍA
Escucha las noticias de este lunes 20 de octubre

Un libro póstumo de Epícaris rescata del olvido a 85 mujeres que han destacado en la historia de Toledo

Sostuvieron la vida cotidiana, la cultura, la educación y la política en su tiempo, y muchas quedaron relegadas al silencio. 'Mujeres en la historia de Toledo' es el último trabajo de Francisco García Martín, que escribió junto Laura García-Tapetado

Muere el historiador y profesor Francisco García Martín, activista cultural de la ciudad de Toledo

Fragmento de la portada del libro 'Mujeres en la historia de Toledo'
Fragmento de la portada del libro 'Mujeres en la historia de Toledo' ABC
María José Muñoz

María José Muñoz

Toledo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Todas han destacado en la vida pública por méritos propios. Muchas fueron toledanas de nacimiento, otras están vinculadas a la provincia en razón de los avatares de la historia -varias fueron reinas-, y algunas sujetos pasivos, generalmente amantes en historias fabuladas ... como la princesa Florinda 'La Cava'. hija del conde Don Julián, Zaida, amante de Alfonso VI, o la judía Raquel de Alfonso VIII.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app