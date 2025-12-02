Muere Pablo Junquera Martínez, quinta generación de la empresa San Telesforo

Pablo Junquera Martínez, propietario de San Telesforo, empresa familiar de Toledo creada en 1806, la más antigua del mundo en la elaboración de mazapán, ha muerto este martes en Toledo a los 77 años.

La misa funeral se celebrará este miércoles a las ... 15:00 horas en la capilla del tanatorio de Toledo. Posteriormente sus restos mortales serán enterrados en el cementerio municipal Virgen del Sagrario de Toledo.

Precisamente este lunes, su hija María Ángeles, leyó una carta dirigida a los periodistas en una rueda de prensa convocada por la empresa centenaria para hacer balance del año. No pudo asistir por problemas de salud: «Es la primera vez en los últimos 20 años que no estoy físicamente con todos ustedes, con todos vosotros. Pero con mi corazón alma y sentimiento, sí estoy en la rueda de prensa con los brazos abiertos para acoger y dar la bienvenida a todos los profesionales aquí presentes. Profesionales que esta empresa familiar, me satisface decirlo, los considera sus amigos. Y antes de entrar en detalles que os explicarán mis hijos, permitirme recordaros que aparte de novedades y cantidades, lo esencial de San Telésforo son sus clientes, únicamente superados por nuestro producto estrella, el mazapán de Toledo. Os dejo con mis hijos a vuestras órdenes y curiosidades, teniendo muy presente que este acto no es uno más de puertas abiertas, sino de brazos abiertos donde podáis sentir el cariño, la dedicación en una palabra, la vocación de nuestra empresa familiar«.

