Muere Pablo Junquera Martínez, quinta generación de la empresa San Telesforo

Este lunes, su hija María Ángeles leyó una carta dirigida a los periodistas, porque no pudo asistir a la rueda de prensa del balance anual de la empresa que realizan cada mes de diciembre

San Telesforo cierra el año con un crecimiento del 9,5% y el aumento de ventas en helados artesanales

Pablo Junquera junto a sus hijas Patricia y María Ángeles, y el gerente de San Telesforo, Juan Manuel Albelda
Pablo Junquera junto a sus hijas Patricia y María Ángeles, y el gerente de San Telesforo, Juan Manuel Albelda abc
M. Vega

Toledo

Pablo Junquera Martínez, propietario de San Telesforo, empresa familiar de Toledo creada en 1806, la más antigua del mundo en la elaboración de mazapán, ha muerto este martes en Toledo a los 77 años.

La misa funeral se celebrará este miércoles a las ... 15:00 horas en la capilla del tanatorio de Toledo. Posteriormente sus restos mortales serán enterrados en el cementerio municipal Virgen del Sagrario de Toledo.

