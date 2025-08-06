Mora propone una permuta a la Junta para evitar la expropiación de los 290 vecinos afectados por la vía pecuaria de la 'Cañada'

El Ayuntamiento de Mora ha propuesto a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha permutar los caminos públicos de la localidad, que discurren cerca de la Vía Pecuaria, conocida como «Cañadas de las Sierras de Mora», que se pretende recuperar y así evitar la expropiación de terrenos a los más de 290 propietarios afectados, manteniendo el ancho actual de dichos caminos, que pasarían a ser de titularidad regional. Las familias propietarias de estos terrenos, como ha informado ABC, están preocupadas por ver cómo sus tierras, muchas de ellas con escrituras en el registro de la propiedad que datan de generaciones pasadas, ahora podrían pasar a ser bienes públicos, por lo que expresan su desacuerdo y preocupación.

Con fecha de 28 de mayo de 2025 el Ayuntamiento recibió una notificación de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en la que se acordaba iniciar el procedimiento de deslinde de esta vía pecuaria, dentro del término municipal de Mora.

Procedimiento de deslinde

Este procedimiento de deslinde, según explica el Ayuntamiento en nota de prensa, afecta nada menos que a 290 propietarios de fincas de olivar tradicional en la localidad y tendría una longitud aproximada de 17 kilómetros que discurren entre el Puerto La Jara, Camino Castillo, Puerto Encaramado, Sierra del Buey y la del Risco Mellado, en el término municipal moracho.

A ello añade que el pasado día 7 de julio la Junta citó a los afectados a una reunión para informarles del comienzo de los trabajos de campo de «deslinde y apeo», a lo cual los propietarios afectados se opusieron frontalmente, «al sentirse indefensos ante la expropiación de sus tierras con una falta clara de justificación y ninguna explicación por parte de los técnicos de la Junta presentes en la reunión».

«Es una absoluta aberración, más si tenemos en cuenta el alto interés agrícola de las explotaciones de olivar afectadas por esta expropiación que causaría un gran perjuicio económico, tanto para sus propietarios de estas fincas como para nuestra localidad, ya que la agricultura y, especialmente el olivar, es uno de nuestros principales motores económicos», explica el regidor moracho, Emilio Bravo.

El Ayuntamiento de Mora afirma que, según el Mapa de Vías Pecuarias publicado por la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal de Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, la vía pecuaria que se pretende recuperar está marcada como «innecesaria», una catalogación que se aprobó, tras décadas de desuso de esta vía, por una Orden Interministerial de 16 de junio de 1931.

Ante esta situación, el Ayuntamiento se ha remitido un escrito a la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible proponiéndole permutar la vía pecuaria de la Junta con los caminos públicos del municipio manteniendo el ancho actual de los mismos.

«De este modo conseguimos garantizar el derecho histórico de paso de este tipo de vías y, al mismo tiempo, que no se perjudiquen los intereses de la agricultura y olivar como fuente de riqueza ancestral de nuestra localidad», explica el alcalde.

Los caminos propuestos para la permuta serían el camino del Puerto de la Viña, el camino de la Solana o de Carretas y el camino Risco Mellado. Todos ellos inventariados y reconocidos en las normas municipales como de Primera Categoría, los más anchos con los que cuenta este municipio entre sus más de 300 kilómetros de red de caminos rurales.

El alcalde moracho ha solicitado al delegado Provincial de Desarrollo Sostenible, José Rubén Torres, una reunión urgente para tratar los pormenores de esta propuesta y así poder dar una solución «rápida y adecuada» a esta problemática generada a los agricultores y propietarios de la localidad.

El Ayuntamiento moracho queda ahora a la espera de la contestación de la Delegación Provincial, «una contestación que confiamos sea positiva y sirva para dar solución a la demanda de la Junta de Castilla La Mancha, evitando problemas y expropiaciones y la tremenda preocupación de los agricultores morachos», concluye Bravo.

Los afectados advierten que «esta ruta turística que va a ser la ruina de los agricultores» Mientras el Ayuntamiento de Mora ha iniciado este proceso ante la Junta, los afectados piden la inmediata paralización del proceso para no provocar la ruina de los agricultores. Confían en que todos los partidos de la localidad «unan sus fuerzas para defender a los agricultores y parar este proceso injusto que parte de la creación de una Cañada Real donde nunca ha existido y que va a tener un resultado catastrófico, para hacer una ruta turística a costa de la ruina de los propietarios de los olivares. Esto no es una vía pecuaria porque nunca ha habido tránsito ganadero por los olivares, esta supuesta cañada real aparece desde un camino de Manzaneque y acaba en un olivar en la nada».