Más de la mitad de la población de Castilla-La Mancha tiene sobrepeso, principal factor de riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular Cardioalianza ha presentado en Toledo un informe que es «una llamada a la acción», con propuestas para mejorar la prevención y la atención sanitaria

Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en mujeres (el 27 por ciento del total) y la segunda en hombres (el 24 por ciento y por detrás de los tumores) en Castilla-La Mancha. O por decirlo de una manera más explícita: una de cada cuatro personas que sufre un infarto no sobrevive más de 24 horas, asegura Jaime David Corregidor, delegado de Sanidad de la Junta en la provincia de Toledo.

Aunque parece que son inevitables, hay factores que incrementan el riesgo. Según la última Encuesta de Condiciones de Vida del INE, del año 2022, los principales son la obesidad y el sobrepeso (el 51% de la población lo tiene), la hipertensión arterial (21,41%), el colesterol (15,68%) y la diabetes (8,12%).

Este lunes, en el hotel San Juan de los Reyes, en Toledo, Cardioalianza ha dado a conocer el informe 'Las enfermedades cardiovasculares en Castilla-La Mancha: Propuestas de prioridades para la mejora de la prevención y la atención sanitaria'. Además, se han celebrado dos mesas de debate. Una con los miembros del comité científico que ha elaborado el informe y otra con los portavoces sanitarios de los grupos parlamentarios.

Tomás Fajardo, presidente de Cardioalianza -una asociación que agrupa a 46 organizaciones no lucrativas dedicadas a mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas con estas enfermedades-, ha explicado que el informe es «una llamada a la acción», añadiendo que «es crucial poner en marcha medidas que mejoren el abordaje de estas patologías».

Y las cuatro áreas clave sobre las que actuar son la promoción de la salud, prevención y diagnóstico; la continuidad asistencial; la rehabilitación cardiaca; y la educación y formación al paciente.

Los expertos piden, por ejemplo, la integración total de los sistemas de información de Atención Primaria y Atención Hospitalaria. O reforzar la figura de la enfermería de Atención Primaria en el seguimiento y educación del paciente.

En cuanto a la rehabilitación cardíaca, lo ideal sería que todas las áreas sanitarias contaran con un programa estructurado, integrado y multidisciplinar.