El Ministerio de Transportes licita por 5,89 millones las obras del tercer carril de la TO-23 tras años de espera y atascos

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado por fin por 5,89 millones de euros las obras para la reordenación y mejora del enlace entre la autovía A-42 (km 73) y la carretera TO-23 en la provincia de Toledo ... . El departamento que dirige Óscar Puente informa de que el anuncio de licitación se publicará próximamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La actuación, que minimizará los atascos que a diario se producen para entrar y salir del Polígono en horas punta, incluye la remodelación del enlace existente entre la A-42 y la TO-23, que pasará «de uno a dos carriles» y permitirá habilitar «terceros carriles en ambas márgenes de la TO-23 entre el kilómetro 0 y el 2,100». De este modo, el tramo quedará configurado en dos calzadas separadas con tres carriles cada una.

Asimismo, se reordenarán los accesos a la TO-23 en el enlace con la calle Río Arlés mediante la «eliminación de la conexión actual de la calle Río Jarama» e incorporando una glorieta que distribuirá los tráficos hacia el resto del polígono industrial. Desde esta nueva glorieta partirá una conexión adicional hacia la TO-23 que se convertirá en el tercer carril en sentido Toledo.

En sentido opuesto, el Ministerio anuncia que se duplicará el ramal de acceso a la glorieta superior del enlace entre la TO-23 y la calle Río Arlés, que conecta con la zona urbana y comercial del polígono de Santa María de Benquerencia. Esta actuación permitirá que el carril derecho del ramal disponga de una conexión directa con dicha calle «sin tener que pasar por la citada glorieta superior».

Detalle de la zona afectada por la actuación

El proyecto incluye también la ejecución de una obra de drenaje transversal, pendiente en la zona, cuya necesidad «se ha puesto de manifiesto en las lluvias intensas acaecidas en los últimos años».

Además, las obras incorporan la iluminación del enlace con la A-42 y del tramo afectado de la TO-23, la reposición de señalización horizontal y vertical, balizamiento y defensas, y las medidas oportunas para la regulación del tráfico durante la ejecución y la gestión medioambiental de los residuos generados.

Transportes subraya que esta intervención forma parte del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, en el que el Ministerio ha invertido 213,25 millones de euros desde junio de 2018 en la provincia de Toledo. Según destaca, este esfuerzo «genera un impulso significativo para mejorar la calidad de servicio de la infraestructura viaria estatal existente».

Además, el departamento continúa avanzando en otras actuaciones en la red de carreteras del Estado en Toledo, como la licitación por 17,8 millones de euros para la conservación y explotación de carreteras, o la licitación por 27 millones de euros autorizada por el Consejo de Ministros para la conservación de 138 kilómetros en la provincia. También recuerda que se han ejecutado obras de acondicionamiento e integración urbana de la TO-23 en el polígono industrial de Santa María de Benquerencia, financiadas a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).