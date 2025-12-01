Suscribete a
ABC Premium

El Ministerio de Transportes licita por 5,89 millones las obras del tercer carril de la TO-23 tras años de espera y atascos

La actuación ampliará la capacidad de la vía de acceso al barrio del Polígono y reordenará accesos en el enlace entre la A-42 y la TO-23. El proyecto incluye también la ejecución de una obra de drenaje transversal y la iluminación del enlace con la A-42 y del tramo afectado de la TO-23

Fallece un joven de 18 años tras una colisión entre un turismo y un patinete eléctrico en la TO-23

El Ministerio de Transportes licita por 5,89 millones las obras del tercer carril de la TO-23 tras años de espera y atascos

F.F.

Toledo

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado por fin por 5,89 millones de euros las obras para la reordenación y mejora del enlace entre la autovía A-42 (km 73) y la carretera TO-23 en la provincia de Toledo ... . El departamento que dirige Óscar Puente informa de que el anuncio de licitación se publicará próximamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app