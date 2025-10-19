Miguel Ríos llena Toledo con su 'último vals' y demuestra que aún le queda cuerda para rato

No sólo de La Nocturna disfrutaron ayer los toledanos. Mientras miles de corredores llenaban las calles del Casco, otro tipo de energía se vivía en el Palacio de Congresos: la del rock de toda la vida. Miguel Ríos, leyenda viva del género, volvió a demostrar ... que la fuerza no entiende de edades. Con el cartel de 'no hay entradas' colgado desde hace días, el granadino hizo vibrar a un público que coreó con entusiasmo las cerca de treinta canciones de su gira 'El último vals', un repaso vital a más de seis décadas sobre los escenarios.

Desde los primeros acordes se notó que aquello no iba a ser un concierto cualquiera. Ríos apareció con su eterna sonrisa, el micrófono firme en la mano y la complicidad del público ganada de antemano. En dos horas de espectáculo, el veterano músico fue hilando temas antiguos con otros más recientes, demostrando que sigue siendo dueño de un repertorio que ha marcado generaciones.

Sonaron 'El río', 'Vuelvo a Granada', 'El blues del autobús', 'El tiempo del cambio', 'Límite' y 'Todo a pulmón', coreadas por un público puesto en pie que convirtió el Palacio en un enorme coro de rock nostálgico. Cada acorde era una ovación, cada pausa, un aplauso.

Y cuando parecía que todo había terminado, llegó el bis. Con esa picardía que no se le ha ido nunca, Ríos volvió al escenario para rematar la faena con 'Rock de la cárcel', una emocionante 'Santa Lucía' y, cómo no, el inevitable 'Himno a la alegría', que desató el último estallido de aplausos de la noche.

Entre canción y canción, y luciendo un pañuelo palestino, deslizó algunos comentarios sobre la actualidad política y los conflictos de Oriente Medio y Ucrania, provocando asentimientos en un auditorio que lo escuchaba con la misma atención con la que coreaba sus letras.

A sus 81 años, Miguel Ríos demostró que la palabra «retirada» no figura en su diccionario. Su voz sigue sonando poderosa, su presencia llena el escenario y su mensaje —el del rock con conciencia, el del compromiso sin sermones— sigue tan vigente como cuando empezó. En Toledo, anoche, 'el último vals' sonó más a celebración que a despedida.