La Mezquita de Tornerías supera las 60.000 visitas desde su reapertura y se consolida como «epicentro de la artesanía en Toledo»

Durante su intervención en la inauguración de la 44ª edición de Farcama, la consejera ha subrayado que este dato «refleja el compromiso firme del Gobierno regional con el sector artesano y con la puesta en valor del patrimonio histórico de nuestra tierra»

El universo de la mezquita de Tornerías, al descubierto

Valle Sánchez

Valle Sánchez

TOLEDO

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha destacado este martes el «éxito rotundo» de la Mezquita de Tornerías, que desde su reapertura en enero como Centro Regional de Promoción de la Artesanía ha recibido más de 60.000 visitantes, uno ... de cada tres de procedencia internacional, principalmente de Estados Unidos.

