La Mezquita de Tornerías supera las 60.000 visitas desde su reapertura y se consolida como «epicentro de la artesanía en Toledo»

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha destacado este martes el «éxito rotundo» de la Mezquita de Tornerías, que desde su reapertura en enero como Centro Regional de Promoción de la Artesanía ha recibido más de 60.000 visitantes, uno ... de cada tres de procedencia internacional, principalmente de Estados Unidos.

Durante su intervención en la inauguración de la 44ª edición de la Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha (Farcama), la consejera ha subrayado que este dato «refleja el compromiso firme del Gobierno regional con el sector artesano y con la puesta en valor del patrimonio histórico de nuestra tierra».

Noticia Relacionada Un recorrido por la mezquita de Tornerías de Toledo El monumento acoge desde enero el Centro Regional de Artesanía y se puede visitar gratis hasta abril

«Nuestro compromiso como Gobierno con el sector artesano es firme, y se evidencia en los compromisos que hemos ido adquiriendo también en el marco de Farcama», ha señalado Patricia Franco, recordando que hace un año, en la apertura de la 43 edición, el presidente García-Page se comprometió a la reapertura de la Mezquita de Tornerías.

«Un año después, este espacio, que inauguramos en enero como Centro Regional de Promoción de la Artesanía, ha superado ya los 60.000 visitantes, y se ha consolidado como un espacio no solo para nuestra artesanía, sino también como un punto de revitalización y puesta en valor del patrimonio histórico de Toledo», ha añadido.

Un referente cultural y turístico recuperado

Cerrada desde 2012, la Mezquita de Tornerías reabrió sus puertas a comienzos de este año tras una profunda intervención de rehabilitación que ha permitido recuperar uno de los edificios más singulares del casco histórico toledano.

El proyecto, iniciado en 2017, supuso una inversión superior a los dos millones de euros, casi el doble de lo previsto inicialmente, debido a los hallazgos arqueológicos encontrados durante las obras y a la voluntad de preservar al máximo el valor histórico del inmueble. Los estudios realizados durante el proceso de restauración permitieron documentar la evolución del edificio desde finales del siglo VII, en época visigoda, hasta su conversión en mezquita en el siglo XI, un recorrido histórico que hoy puede conocerse a través de los contenidos expositivos del centro.