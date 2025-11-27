La Mesa de Negociación del personal empleado público de Castilla-La Mancha respalda la Oferta de Empleo de este año con 3.804 plazas de la Junta

El Gobierno de Castilla-La Mancha y las organizaciones sindicales mayoritarias de la Función Pública han aprobado este jueves, en la reunión de la Mesa General de Negociación del personal empleado público, la Oferta de Empleo Público (OEP) para 2025 del personal funcionario y ... laboral de la administración general, del personal docente no universitario de la Administración de la Junta de Comunidades y el personal estatutario del Sescam, que ascienden a un total de 3.804 plazas.

La propuesta de la Oferta de Empleo Público para administración general, educación y Sescam, impulsada por el Gobierno regional, ha salido adelante con la mayoría de los votos favorables de las organizaciones sindicales con representación en la Mesa General de Negociación del personal empleado público, que ha estado presidida por el director general de Función Pública, José Narváez; y que ha contado con la participación del director general de Recursos Humanos de Educación, Cultura y Deportes, José Manuel Almeida; y el director general de Recursos Humanos y Transformación del Sescam Íñigo Cortázar.

Tras el proceso de negociación colectiva que se ha llevado a cabo, la OEP queda distribuida de la siguiente manera: 1.303 plazas en administración general para el turno libre, discapacidad y promoción interna, de las cuales 827 son para el personal funcionario y 476 para personal laboral; 910 plazas en educación, de las que 867 son por turno libre y discapacidad y 43 de promoción interna; y 1.591 del Sescam, de las que 1.429 son por tuno libre y discapacidad y 162 de promoción interna.

En la presente oferta se reserva un cupo del siete por ciento de las plazas ofertadas para ser cubiertas por personas con discapacidad, siendo el dos por ciento cubiertas por personas con discapacidad intelectual y el cinco por ciento restante para personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad.

Una vez celebrada la Mesa General de Negociación, la Oferta de Empleo Público para 2025 en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se elevará al Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, para su aprobación por parte del Ejecutivo autonómico.

Esta nueva oferta se suma a las sucesivas ofertas de empleo público que cada año ha venido convocando el Gobierno autonómico, en el marco de un importante plan de impulso a los servicios públicos. De hecho, desde el año 2015 se han aprobado más de 30.000 plazas de empleo público en la región.

Con todo esto se persigue reducir la tasa de temporalidad, que ya en Castilla-La Mancha es, de por sí, una de las más bajas de España, además de blindar las plantillas, ofrecer posibilidades de encontrar un empleo en la Administración, facilitar oportunidades de promoción interna, favorecer la incorporación de las personas con discapacidad a la función pública y, en definitiva, mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, mejorando, a su vez, la calidad de los servicios públicos que se prestan desde la Administración regional.