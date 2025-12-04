La mejor karateka de la historia, Sandra Sánchez, ya tiene su plaza en Toledo «por ser un ejemplo mundial»

La mejor karateka del mundo y de la historia -tal y como indican los números y campeonatos-, Sandra Sánchez, ya cuenta con su plaza en Toledo. El Ayuntamiento de la capital regional ha puesto su nombre a la plaza que se encuentra justo detrás ... de la Escuela Central de Educación Física, motivado por ser «un ejemplo a nivel mundial».

«Estoy bastante emocionada e ilusionada pensando que ahí afuera hay una placa que pone Sandra Sánchez. Si hoy estuviera aquí la Sandrita con 4 o 5 años que empezó a hacer karate y le hubieran dicho que le iban a pasar las cosas que está viviendo, no se lo hubiera creído», ha contado impresionada la talaverana.

La karateca se ha consagrado como la mejor de todos los tiempos tras muchos años de trabajo, esfuerzo y constancia. A sus 38 años llegó a sus primeros Juegos Olímpicos, «algo que no es habitual», pero se alzó con la medalla de oro, convirtiéndose en un referente para toda el mundo.

Noticia Relacionada Talavera apoya a Álvaro Bautista en su campaña contra la normativa del peso mínimo en Superbikes ABC El alcalde José Julián Gregorio reafirma el compromiso de la ciudad con Álvaro Bautista calificando de injusta la actual regulación del mundial

«Ojalá mi historia sirva como ejemplo para todas esas personas que hay detrás y les dé un empujón de motivación para que al día siguiente sigan o vuelvan a practicar deporte», ha deseado.

Ahora, Sandra Sánchez y su entrenador y marido, Jesús del Moral, dan conferencias por todo el mundo para explicar lo que ha sido su vida, su experiencia y el aprendizaje que hay detrás, porque son, en palabras del alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, «un ejemplo mundial».

El Patronato Municipal de Deporte bate un récord

«El objetivo de poner su nombre a esta plaza es decirles a todos, que si tenemos un sueño, debemos pelear por conseguirlo. Si ella lo ha logrado, vosotros también podéis, pero con esfuerzo, con trabajo, con muchísimo sacrificio, ilusión y, sobre todo, levantándonos cada vez que nos caemos», ha animado Velázquez.

La talaverana, a la que le han hecho una película que se estrenará en 2026, ha recibido la placa de la plaza en miniatura y se ha comprometido con la ciudad a volver y hacer «un kata en la plaza Sandra Sánchez y compartir karate con todos vosotros».

Por último, el alcalde de Toledo ha indicado que fomentar el deporte es «una de las mejores cosas que podemos hacer desde los ayuntamientos, porque con ello hacemos mejores personas y, sin lugar a dudas, mejores ciudades», y ha recordado que este 2025 los usuarios del Patronato Deportivo Municipal «han batido todos los récords, alcanzando los 8.200 usuarios, gracias al Plan de Inversión en Instalaciones Deportivas que está mejorando equipamientos en toda la ciudad».