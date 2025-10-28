Suscribete a
Más de 40 medios de comunicación de Castilla-La Mancha se adhieren a la candidatura de Toledo para ser Capital Europea de la Cultura en 2031

El alcalde, Carlos Velázquez, agradece el respaldo de la prensa y anuncia que el proyecto se presentará el 12 de noviembre en el Teatro de Rojas, con más de 200 agentes culturales implicados

Toledo refuerza su candidatura a la Capitalidad Europea de la Cultura con el apoyo de las cinco Diputaciones Provinciales

Foto de familia de los cuarenta medios de comunicación de la región que respaldan la candidatura de Toledo como Capital Europea de la Cultura
F.F.

Toledo

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha destacado el «impulso importantísimo» que para la candidatura de Toledo como Capital Europea de la Cultura en 2031, supone la adhesión de más de 40 medios de comunicación de Castilla-La Mancha, entre ellos ABC Toledo.

