Más de 40 medios de comunicación de Castilla-La Mancha se adhieren a la candidatura de Toledo para ser Capital Europea de la Cultura en 2031

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha destacado el «impulso importantísimo» que para la candidatura de Toledo como Capital Europea de la Cultura en 2031, supone la adhesión de más de 40 medios de comunicación de Castilla-La Mancha, entre ellos ABC Toledo.

«Unirnos toda la región en torno a un proyecto común es algo que nos diferencia del resto de ciudades candidatas», ha asegurado durante el acto celebrado en la Sala Capitular del Consistorio, al que también han asistido el director general de la candidatura, Emilio Martínez, el coordinador del proyecto, Jesús Carrobles, y la concejala de Cultura, Ana Pérez, entre otros representantes institucionales.

«Estoy abrumado por este apoyo tan importante de todos los responsables de contar las cosas que pasan en Castilla-La Mancha», ha afirmado el regidor, quien ha subrayado que «los medios de comunicación hacen una labor de servicio público esencial y garantizan que se pueda practicar la democracia en nuestro territorio».

En este sentido, Velázquez ha vinculado la cultura con la libertad y ha defendido que «una sociedad informada es una sociedad culta y una sociedad libre». «Gracias a la cultura conseguimos mejores ciudades y mejores sociedades. Y gracias a los medios de comunicación, que informan y fomentan la cultura, conseguimos también cumplir esos objetivos», ha añadido.

El alcalde ha subrayado que esta adhesión se suma al respaldo de las principales instituciones y entidades de la región, entre ellas el Gobierno de Castilla-La Mancha, las Cortes regionales, las cinco diputaciones provinciales, las academias y los colegios profesionales. «Comenzamos con el apoyo del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y lo hemos continuado con el de todas las diputaciones. Esto nos diferencia, además del contenido del propio proyecto», ha señalado.

«Un proyecto común, transformador y de toda la región»

Velázquez ha asegurado que el objetivo de la candidatura «no es solo de la ciudad de Toledo, ni de los toledanos de la provincia, sino de toda Castilla-La Mancha», y ha puesto en valor la «imagen de unión y de compromiso con un proyecto común» que se está proyectando dentro y fuera de la región.

«Comenzamos un camino que no tiene vuelta atrás. Seremos Capital Europea de la Cultura, porque ya estamos trabajando en ello», ha afirmado el alcalde, quien ha anunciado que el 12 de noviembre, en el Teatro de Rojas, se presentará oficialmente el proyecto a toda la sociedad toledana y castellanomanchega.

Durante ese acto se dará a conocer tanto el contenido del documento elaborado tras más de año y medio de trabajo participativo, con la implicación de más de 200 agentes culturales de la ciudad y la provincia, como la imagen oficial de la candidatura, «que reflejará lo que somos: Toledo y Castilla-La Mancha».

Velázquez ha concluido recordando que «no hay ningún proyecto con tanta unanimidad en la historia reciente de Castilla-La Mancha»

«Un proyecto que habla de concordia y convivencia»

En el acto también ha intervenido la delegada de la Agencia EFE en Castilla-La Mancha, Lidia Yanel, quien ha destacado la importancia del carácter participativo del proyecto, que «permitirá que las acciones lleguen a toda la ciudadanía y que los beneficios sean compartidos», y ha subrayado que formar parte de esta iniciativa, con independencia de si se consigue el título, «ya es positivo, porque sumar sinergias es clave en proyectos tan amplios como este».

La delegada de EFE ha concluido recordando que la candidatura de Toledo «habla de un pasado histórico con presente, de concordia, entendimiento y convivencia entre culturas, y de una cultura común que merece la pena proteger y proyectar al futuro».