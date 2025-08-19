Medio millar de personas asistieron al concierto musical en el Ayuntamiento de Toledo

Cerca de medio millar de personas asistieron al concierto 'Anatomía de la zarzuela' ofrecida por la banda sinfónica 'Ciudad de Toledo', dirigida por Jesús Melar García.

En el acto, desarrollado con altas temperaturas, asistieron también el alcalde Carlos Velázquez Romo y la concejal de Cultura Ana Pérez Álvarez. La organización corrió a cargo de la concejalía de Festejos que coordina José Vicente García-Toledano dentro del programa de la feria.

En poco más de una hora desgranaron cerca de veinte piezas musicales muy conocidas como 'La leyenda del beso', 'El huésped del sevillano', 'Doña Francisquita' y 'Las bodas de Luis Alonso'. Al final del espectáculo y puesto el público en pie, se cantó el himno de Toledo.

Más temas:

Conciertos

Himnos

Ayuntamientos

Ferias

Toledo