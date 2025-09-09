Medio centenar de toledanos reciben la Compostela tras realizar el «II Camino de Santiago en familia»

Las familias de la provincia que se sumaron a la actividad 'II Camino de Santiago en Familia', promovida por el área de Familia de la Diputación de Toledo, han recibido la Compostela tras completar el recorrido del Camino Portugués. En total medio centenar de toledanos que han participado en esta iniciativa de la institución provincial.

Daniel Arias Vegas, vicepresidente y diputado de Bienestar Social, Familia y Juventud, ha recibido a las 13 familias toledanas en la Plaza del Obradoiro, junto a la Catedral de Santiago de Compostela. El diputado ha compartido unas horas con las familias y ha tenido la oportunidad de escuchar sus valoraciones respecto a la actividad.

«Es una actividad que fue todo un éxito la pasada convocatoria, se apuntó mucha más gente de las plazas que ofertamos y había que volver a ofrecerla», ha destacado Daniel Arias. La finalidad del programa es brindar la oportunidad de pasar tiempo de calidad en familia, y facilitar a los participantes unos días de convivencia y reflexión.

Una actividad en la que, como ha recordado Arias, «se puso un aporte simbólico y reducido, 80 euros por persona, para que cualquier familia pudiese disfrutarlo y así ha vuelto a ser, han realizado la actividad familias de muchos municipios de la provincia».

Recorrido a pie

El recorrido del Camino de Santiago se ha realizado por etapas, caminando a pie por el conocido 'Camino Portugués por la costa', partiendo desde la localidad de Oia, pasando por Baiona, Redondela, Pontevedra, Caldas de Reis, Padrón y terminando en Santiago de Compostela. El alojamiento del grupo se situaba en La Guardia los dos primeros días y el resto en Padrón, en régimen de media pensión. Un autobús les trasladaba diariamente de los alojamientos al inicio de cada etapa, recogiéndoles a su finalización. En todo momento, las familias han estado asistidas por un vehículo de apoyo para cualquier imprevisto.

Además, un grupo de cuatro monitores ha acompañado a las 50 personas que han disfrutado del 'II Camino de Santiago en Familia', para apoyarlos y dirigirlos durante las etapas, además de realizar otro tipo de actividades en su tiempo libre. Durante la estancia también han acudido a clases de surf, se han hecho visitas culturales y juegos de entretenimiento para las familias.

La institución provincial también ha contribuido a la entrega gratuita de un impermeable que ha sido imprescindible durante la actividad.

«Es para nosotros una autentica satisfacción el que las familias nos den las gracias al llegar a la Plaza del Obradoiro, significa que hemos trabajado bien desde el área de Bienestar Social, Familia y Juventud. Estamos contentos y seguiremos ofreciendo este programa», destacaba el vicepresidente.