Médicos y expertos debaten este martes en Toledo sobre la soledad no deseada

Un problema que afecta a más de 90.900 personas mayores en Castilla-La Mancha, el 70% mujeres de más de 80 años

El Colegio Oficial de Médicos de Toledo (COMT), a través de su Fundación «A. Ballestero», inaugurará este martes, 16 de septiembre, el ciclo «Los grandes desafíos de la Medicina en nuestra comunidad» con una jornada centrada en la Estrategia Regional de Soledad no Deseada y su impacto en la salud de las personas mayores.

El encuentro, que se celebrará de 17:00 a 19:00 horas en la sede colegial de Toledo (calle Núñez de Arce, 16) y podrá seguirse en directo a través del canal de YouTube del COMT, reunirá a médicos, expertos, asociaciones y representantes de la Consejería de Bienestar Social para analizar un problema que afecta a más de 90.900 personas mayores en Castilla-La Mancha, el 70% mujeres de más de 80 años.

En la jornada intervendrán Antonio Obeo, responsable del programa de soledad no deseada de Socializa60; Alba Rodríguez Cabañero, directora general de Mayores de la Consejería de Bienestar Social de Castilla-La Mancha; las psicólogas de AMFORMAD Cristina Lorenzo y Andrea López; el geriatra y experto en bioética Raúl Cifuentes; y la médica de familia Begoña de la Iglesia, con amplia trayectoria en atención a personas mayores.

Este ciclo de reflexión impulsado por el COMT busca abrir un espacio de debate y propuestas en torno a los principales retos de la Medicina en Castilla-La Mancha, poniendo en primer plano problemas de gran impacto social y sanitario, como la soledad no deseada.