Suscribete a
ABC Premium

La mayor fábrica del mundo de generadores solares móviles abre en Villarrubia de Santiago (Toledo)

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, inaugura la planta de Nomad Solar Energy el próximo día 21

Castilla-La Mancha apuesta por la inversión en redes de distribución de energía en el Comité Europeo de las Regiones

La previsión es crear 80 puestos de trabajo directos y exportar a 15 países del mundo
La previsión es crear 80 puestos de trabajo directos y exportar a 15 países del mundo ABC

J. Guayerbas

Toledo

La mayor fábrica del mundo de generadores solares móviles está en Castilla-La Mancha, en concreto en Villarrubia de Santiago en la provincia de Toledo. La empresa responsable de esta hazaña es Nomad Solar Energy, liderada por el empresario francés Laurent de Thieulloy, quien ... ha apostado firmemente por una tecnología pionera que aúna sostenibilidad, innovación y compromiso social.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app