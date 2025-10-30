Suscribete a
ABC Premium
BOLETÍN DEL DÍA
Escucha las noticias de este jueves 30 de octubre

Martín Molina: «La relación con las cajas de ahorro era muy personalizada»

El doctor en Derecho y licenciado en Historia dictó una conferencia en la Biblioteca regional sobre la de Toledo, que acabaría integrada en CCM en 1992

La Reina Sofía inaugura el centro de educación especial Virgen de la Blanca, impulsado por la Caja de Ahorros Provincial de Toledo en 1978
La Reina Sofía inaugura el centro de educación especial Virgen de la Blanca, impulsado por la Caja de Ahorros Provincial de Toledo en 1978 ABC
J. A. Pérez

J. A. Pérez

Toledo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Ha hecho coincidir su conferencia Martín Molina, doctor en Derecho y licenciado en Historia, con el Día Mundial del Ahorro, que se conmemora cada 31 de octubre y se remonta a un congreso de cajas de ahorro de toda Europa organizado en Milán ... en 1924. El contexto entonces era la crisis de hiperinflación tremenda en la República de Weimar alemana, que provocó que los ciudadanos perdieran la confianza en guardar el dinero y optaran por consumir. Y para recuperarla, durante años y años las cajas incentivaron el ahorro con sorteos de electrodomésticos, viajes o lo que fuera para sus clientes que se celebraban coincidiendo con este Día Mundial.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app