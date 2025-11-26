'Mario y el Sueño': Un libro infantil de aventuras nocturnas en busca del personaje que nos permite dormir

El escritor y músico César Arroyo (Toledo, 1981) ha presentado este miércoles su tercer libro infantil, 'Mario y el Sueño', una historia que trata el insomnio de los niños y cómo el padre acompaña al protagonista para que, a través de pequeñas ... historias y visiones, al final acabe teniendo sueño y se duerma.

«La historia dice que Mario no tiene sueño y lo ha perdido, es decir, ha perdido a este personaje (Sueño). Ha pasado de largo cuando él quería dormirse y ahora le toca ir a buscarlo para conseguir conciliar el sueño», ha adelantado Arroyo a ABC.

El libro va dirigido al público infantil, pero «no es el típico cuento infantil», ya que está escrito para los niños que quieren leer con sus padres y viceversa, «porque no me gusta tratar a los niños con un lenguaje muy llano, sino que utilizo metáforas y palabras que a lo mejor en algunos cuentos infantiles no se verían».

En esta transmisión del mensaje de la historia, las ilustraciones de Lorena Azpiri juegan una labor importante para visualizar las historias.

El libro fue publicado el pasado mes de octubre y se ha presentado por primera vez este miércoles a las 18:00 horas en la Sala de Usos Múltiples del Centro Social del Polígono de Toledo. Y el sábado 29 de noviembre se presentará de nuevo a las 12:00 horas en la Biblioteca de Castilla-La Mancha, en el Alcázar.

«Quiero invitarles y transmitirles que la lectura tiene que seguir siendo algo muy importante en nuestras vidas y es una forma de aprendizaje continuo y de concebir el mundo que no podemos perder, aunque ahora tengamos el uso y abuso de las redes sociales y otros dispositivos», ha señalado.

Por último, Arroyo ha adelantado que ya tiene en mente nuevos proyectos, aunque ha asegurado que dejará de lado los libros infantiles para centrarse en la literatura para adultos.