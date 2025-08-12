Marín destaca la «gran acogida» de la venta de frutas y verduras en los mercadillos del 'martes' y el del Polígono

El concejal de Promoción Económica y Empleo, Juan Marín, ha visitado este martes el popular mercadillo de la ciudad de Toledo, en el barrio de Santa Teresa, y ha podido comprobar 'in situ' la «gran acogida» que ha tenido entre los toledanos la puesta en marcha de la nueva ordenanza de venta ambulante que ha permitido que los dos mercadillos de la ciudad, también el del sábado del Polígono, cuenten con nuevos puestos de frutas, verduras y otros productos frescos, «algo demandado durante décadas por comerciantes y clientes».

Marín ha informado a los medios que el desarrollo de esa nueva ordenanza, publicada en noviembre de 2024, ha ido acompañado «de una campaña de control de productos de segunda mano, que no cumplían los requisitos de salubridad e higiene, ni respondían a la calidad que se ha conseguido en las ventas de este mercadillo. De hecho, la Policía está haciendo inspecciones para acabar con esas malas prácticas», ha señalado.

Otro de los aspectos que se está cuidando en el popular 'martes', que tiene capacidad para 156 puestos, es que los comerciantes ocupen el espacio que les corresponde en función del pago de tasas municipales, «además de que estamos comprobando los puestos que han quedado libres, por si fuera necesario hacer un nuevo concurso para proceder a la adjudicación de ese espacio», ha añadido.

Con relación a la instalación de sombras en el mercadillo, Marín ha señalado que «no hay nada definitivo: se está estudiando la instalación de toldos, pero tienen que reunir unas características determinadas, porque los que se colocaron en la anterior legislatura se volaron y podrían haber ocasionado algún accidente».

También ha informado que los puestos que actualmente se ubican en la avenida de América, volverán, una vez se acaben las obras, a su lugar habitual, en el Camino del Molinero.