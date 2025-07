María Toledo: «La maternidad es lo más salvaje y maravilloso que se puede vivir»

La cantaora y pianista María Toledo ha querido regalar a sus seguidores en el día de su cumpleaños, este lunes 28 de julio, el videoclip de su última canción 'Mi niño dice olé', dedicada a Vicente, su hijo de dos años.

Cuando estaba a punto de dar a luz a su hija María (nació el pasado 19 de julio), la flamenca del piano grabó este corto musical de cuatro sevillanas compuestas por ella y que son un homenaje a la maternidad, «lo más salvaje y maravilloso que se puede vivir, es el único dolor que tiene recompensa», confiesa a ABC mientras amamanta a la recién nacida y atiende también a su primogénito, que dijo 'olé' antes que 'ajo' y ella lo grabó.

El videoclip muestra a María embarazada de ocho meses cantando en el piano con el vestido con el que anunció que sería madre por segunda vez.

María Toledo está viviendo una etapa llena de emociones y eso se nota en la nueva canción. «Es un tema espectacular; la primera sevillana habla de la primera vez que mi hijo dijo 'olé', en la segunda digo 'déjame darte los besos que luego no me dejarás darte', pues con el paso de los años la cosa se enfría, la tercera del perfume de mi vida, cuando yo lo huelo a él, y la cuarta habla de que no necesita cuna y duerme conmigo».

La sevillana es para su hijo, el tema surgió con Vicente, a María aún no le ha compuesto nada. «Tengo que sentarme y hacerlo, pero es que tengo menos tiempo cada día, porque sino dirá en un futuro que todo es para Vicente». Y ríe, está pletórica y llena de energía, aunque reconoce que tiene mucha ayuda de su madre.

El embarazo de su segundo hijo no ha querido contarlo casi hasta el final. En Semana Santa protagonizó uno de los momentos más emotivos de la Madrugá toledana al interpretar una saeta al paso del Cristo de la Vega en la calle Hombre de Palo. Ahí ya estaba embarazada de seis meses, pero su estado ya no lo pudo ocultar el pasado 1 de julio, cuando la artista entregó el mejor álbum Flamenco en los Premios de la Música 2025. «Me llamaron para entregarme un premio. Y mi padre me dijo, 'Tú que eres tan empoderada, ¿te vas a quedar en casa?'. Y tuvieron que hacerme un traje en dos días, fue del diseñador valenciano Antonio Faus, una maravilla, dio en el clavo con la idea que tenía, quería enseñar la tripa, me daba un poco de pudor pero me sentí divina«.

Ya está preparando su octavo disco que será «totalmente distinto» y saldrá el próximo año. «Lo voy a grabar en España, estoy empezando a componer, hasta por teléfono, habla de otras cosas que no tienen nada que ver con la maternidad», y admite que no sabe cómo compaginará su labor de madre y la de profesional, pues siempre se ha llevado a su hijo a los conciertos que ha ofrecido por todo el mundo. «El niño empieza el colegio y ahora hay una bebé, pero si he tenido hijos es para cuidarlos yo, va a ser más difícil, eso sí».

Primer concierto

Y antes de un mes de dar a luz, el 13 de agosto, tiene su primer concierto de la temporada en Benalmádena (Málaga), donde viajará acompañada de toda la familia. Hasta entonces descansará disfrutando de la maternidad solo siguiendo a su instinto, y muy pendiente este lunes del estreno del videoclip que regalará a sus seguidores en su aniversario. «Creo que les gustará porque es súper, me parece icónico ver ahí la tripa, el piano, no sé, muchas cosas», finaliza.

