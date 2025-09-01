MARÍA DOLORES GARCÍA ORTIZ Toledo 01/09/2025

El próximo 24 de septiembre de 2025 comienza el curso escolar en las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) de Castilla-La Mancha. Sin embargo, no todos los alumnos podrán iniciar sus clases: los estudiantes de ruso en la EOI de Toledo ven truncada su formación por una decisión unilateral de la Consejería de Educación. Es una decisión injustificada

Durante cuatro años, desde octubre de 2021, el ruso se ha impartido como proyecto singular con la aprobación de la Inspección Educativa y del propio Servicio de Plurilingüismo de la Consejería. Pese a ello, en este curso se veta su continuidad.

Los argumentos oficiales son: • Ausencia de bolsa de docentes de ruso. Una situación que podría solucionarse fácilmente con la inclusión del ruso en la oferta oficial o con la creación excepcional de dicha bolsa. • Escasa y variable matriculación. Una afirmación falsa, puesto que la EOI ha entregado a la Consejería los datos de matrícula de años anteriores y las solicitudes para este curso, que demuestran lo contrario.

Esto tiene impacto en el alumnado. Estudiar un idioma implica constancia: clases dos días por semana, dedicación en casa y renuncias personales. El progreso académico compensa ese esfuerzo, pero ahora, tras tres años de estudio, muchos alumnos ven bloqueadas sus aspiraciones profesionales y personales.

¿Qué sucede con esos proyectos interrumpidos? ¿Quién devuelve a los estudiantes el tiempo y esfuerzo invertidos? ¿Dónde está el problema? No faltan alumnos, tampoco docentes si existe voluntad política. La continuidad del proyecto de ruso es viable, necesaria y justa. Solo falta que la Consejería deje de poner trabas y apoye un proyecto que ya ha demostrado su valor.

La Consejería de Educación tiene en su mano rectificar. El ruso debe mantenerse en la EOI de Toledo, ya sea como proyecto singular o, mejor aún, como parte de la oferta oficial. Negar esta oportunidad es apagar la voz de un idioma y cerrar las puertas a quienes llevan años construyendo su futuro a través de él.