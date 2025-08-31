Mari Cruz Magdaleno recoge en Tomelloso el premio de periodismo 'Juan Torres Grueso'

En el marco de la Fiesta de las Letras, el sábado por la noche se ha entregado en Tomelloso el premio 'Juan Torres Grueso' de Periodismo' -que este año alcanza su XXIX edición- a la periodista y colaboradora del diario ABC Mari Cruz Magdaleno, que mantiene desde hace años su sección dedicada a los poetas en el especial Artes&Letras de Castilla-La Mancha, ahora en versión digital.

El jurado estuvo compuesto por los periodistas Laura Espinar, Francisco Navarro y Javier Ruiz, quienes acordaron distinguir este trabajo, inspirado en la visión que tiene de La Mancha un reconocido poeta local, Dionisio Cañas. El poeta, después de vivir largos años fuera de España, principalmente en Nueva York, recaló en su lugar de origen, Tomelloso.

El Teatro Municipal de Tomelloso, localidad de la que es alcalde Javier Navarro Muelas, fue el escenario por la tarde de la lectura de las actas y entrega de premios a los ganadores en los certámenes artísticos y literarios de la Fiesta de las Letras, con el periodista Francisco Marhuenda como mantenedor del acto, en el que también estuvo presente el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez.

Mari Cruz Magdaleno durante su emocionado discurso en el acto de entrega de premios abc

«Lo más importante para mí de este premio es el reconocimiento, saber que ha gustado; me han dicho que se habían presentado doce artículos de mucho nivel y que el mío fue elegido por unanimidad, yo creo que porque ha llegado al corazón de la gente», ha dicho a ABC la premiada, que considera que la cultura está «al final» de los temas de actualidad y este premio es una forma de fomentarla». Y «como el último reducto de la cultura es la poesía, he querido ir a la esencia, a lo de que casi nadie se acuerda pero luego la gente valora».