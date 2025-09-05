Margarita Robles reitera en la Academia de Infantería de Toledo su apoyo a Ucrania: «España ha estado, está y estará en la guerra y en la paz»

En su enésimo desplazamiento a la Academia de Infantería de Toledo, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado este viernes al personal de la misión de asistencia militar de la Unión Europea en apoyo a Ucrania. En el curso actual, que comenzó el 25 de agosto y que se va a celebrar hasta 4 de octubre, participan casi una treintena de militares ucranianos profesionales , siete de ellos mujeres con una media de edad de 34 años, que se están formando en el módulo de atención al combate en primeros auxilios, como poner torniquetes, control de hemorragias o estabilización de bajas. Como novedad, en este módulo se ha introducido la formación en material y herramientas de capacidades sobre riesgos NBQ (nuclear, biológico y químico.

Tras conocer de primera mano esta formación, la ministra se ha dirigido los militares ucranianos en un discurso en el que les ha reiterado su apoyo. «España ha estado, está y estará en la guerra y en la paz con Ucrania», ha afirmado la ministra, que ha criticado al ejército de Putin, que ha recrudecido la guerra en los últimos meses «con matanzas indiscriminadas». A los ucranianos les ha dicho que está orgullosa de su esfuerzo y resistencia y ha tenido también palabras de agradecimiento para el Ejército español y el trabajo que está desarrollando en apoyo a Ucrania. Además, ha apostado por «una paz justa y duradera», sin imposiciones «de Putin, ni de nadie».

La ministra Robles se ha interesado por el desarrollo del adiestramiento al personal ucraniano que se imparte dentro de esta misión y ha mostrado su preocupación por las bajas de esta guerra y ha preguntado por el estado psicológico de los combatientes, quienes, según le han informado los mandos, se muestran reticentes a hablar del dolor por las pérdidas de sus compatriotas.

Margarita Robles, que ha estado acompañada durante la visita por el secretario general de Política de Defensa, almirante Juan Francisco Martínez y el Jefe de Estado Mayor del Mando de Operacione, el vicealmirante Enrique Núñez de Prado Aparicio, ha visitado en distintas ocasiones a los varios contingentes ucranianos que se han formado en la Academia de Infantería de Toledo y en el pasado mes de febrero también participaba en un acto de homenaje a los civiles y militares caídos en la guerra de Ucrania.

La instrucción del primer contingente ucraniano se inició el 14 de noviembre de 2022, fecha en que se incorporaron los primeros efectivos para recibir el módulo de formación básica. Dicho personal llegó a España sin preparación militar previa, por lo que durante las primeras semanas recibieron sesiones de instrucción individual, y a partir del 15 de diciembre se les impartió la formación elemental de combate prevista. Desde ese momento, la llegada de los contingentes ha sido (y sigue siendo) continua. A día de hoy se ha superado la cifra de 8000 militares ucranianos instruidos, de ellos 3.500 en Toledo.