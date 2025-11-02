Una marea azul por la esperanza: Toledo se vuelca con Afanion en la Ruta 091

El barrio del Polígono de Toledo ha sido escenario este domingo de una jornada de deporte y solidaridad con motivo de la II Carrera Solidaria Ruta 091, organizada por el Cuerpo Nacional de Policía a beneficio de Afanion Castilla-La Mancha, la Asociación de Familias ... de Niños con Cáncer. Más de 800 corredores han participado en esta cita que une el compromiso ciudadano, la empatía y la implicación de las fuerzas de seguridad con las causas sociales.

La mañana ha estado marcada por un ambiente festivo y familiar, donde deportistas, voluntarios y vecinos han mostrado su apoyo a los niños y familias que atraviesan la dura realidad del cáncer infantil.

Yolanda Fernández, representante de Afanion, ha subrayado la importancia de esta iniciativa solidaria. «Es una mañana importante. Gracias a la jefatura de la Policía Nacional por haber hecho esta carrera a beneficio nuestro. Siempre nos ayuda y la sociedad se vuelca con nosotros para poder ofrecer todas las prestaciones que damos a nuestras familias: ayuda psicológica, económica, pisos de acogida, apoyo educativo y deporte adaptado. Sería imposible sin la colaboración ciudadana», ha dicho.

Desde la asociación han destacado además el valor de la visibilidad que aportan este tipo de actos, que permiten mantener los programas de apoyo y acompañamiento que Afanion ofrece en toda la región.

Por su parte, el jefe superior de la Policía Nacional en Castilla-La Mancha, Francisco Herrero, ha puesto de relieve el espíritu integrador de la jornada. «Es un día importante porque nosotros somos ciudadanos normales y corrientes. En una jornada como esta nos integramos directamente con el ciudadano, corremos juntos y mostramos la labor de la Policía Nacional«, ha indicado.

El apoyo de las administraciones

En cuanto a la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, ha insistido también en ese valor social y humano de esta propuesta deportiva y solidaria, para señalar que esta carrera tiene como objetivo «ayudar a colectivos que hacen un esfuerzo tan grande, no solo desde el punto de vista personal, sino también de acompañamiento a las familias«.

Tolón ha destacado, así, la participación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. «Es una visibilización importante de que la Policía Nacional está con la gente, con los ciudadanos y ciudadanas. No solo defiende derechos y libertades, sino que representa a todos los toledanos y toledanas«.

De otro lado, el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha agradecido el trabajo de la Policía Nacional y la coordinación con el resto de cuerpos de seguridad. «Su compromiso diario con la seguridad ciudadana y la convivencia hace posible grandes éxitos en favor de todos los toledanos», ha apuntado.

Asimismo, Velázquez ha felicitado también al nuevo comisario jefe, «un toledano muy conocido que regresa a su ciudad con un fuerte espíritu de cooperación y eficacia entre los distintos cuerpos de seguridad», y ha destacado el valor solidario de la jornada.

«Hoy celebramos la solidaridad en favor de Afanion y de todos los niños que luchan contra el cáncer, pero también celebramos el deporte, la convivencia y la generosidad de los toledanos», ha concluido.