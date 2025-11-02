Suscribete a
ABC Premium

Una marea azul por la esperanza: Toledo se vuelca con Afanion en la Ruta 091

El Cuerpo Nacional de Policía celebra una jornada festiva y solidaria a beneficio de Afanion, con la participación de 800 deportistas y el respaldo de autoridades y ciudadanía

Galería. Toledo desborda solidaridad en la carrera Ruta 091

Los representantes públicos cortan la cinta para que de comienzo la carrera solidaria
Los representantes públicos cortan la cinta para que de comienzo la carrera solidaria H. FRAILE

J. Guayerbas

Toledo

El barrio del Polígono de Toledo ha sido escenario este domingo de una jornada de deporte y solidaridad con motivo de la II Carrera Solidaria Ruta 091, organizada por el Cuerpo Nacional de Policía a beneficio de Afanion Castilla-La Mancha, la Asociación de Familias ... de Niños con Cáncer. Más de 800 corredores han participado en esta cita que une el compromiso ciudadano, la empatía y la implicación de las fuerzas de seguridad con las causas sociales.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app