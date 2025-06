La marcha del Orgullo se solidariza con las personas discriminadas en el mundo rural

A pesar de la sofocante tarde en Toledo, con cerca de 40 grados, casi 500 personas se han concentrado este sábado en la plaza de Zocodover en el Día Internacional del Orgullo LGTBIQA+, desde donde ha partido la manifestación hasta la plaza del Ayuntamiento, con batucada incluida, y bajo el lema 'Diversidad rural, orgullo universal'.

Sara Bachiller, representante de la asociación Bolo Bolo Castilla-La Mancha, ha leído el manifiesto Toledo Entiende 2025, en el que se ha hecho hincapié en el mundo rural, pueblos y ciudades pequeñas, «en las que a menudo se nos da la espalda o se nos lanza al 'sexilio' sin que nadie se entere, con complicidad, sin testigos ni ecos«.

«Pero es responsabilidad de todos - ha continuado- acompañar a los vecinos vulnerables, sean cuales sean las condiciones que les llevan a serlo, educar en la empatía, en el respeto, en la solidaridad y en la resistencia ante las injusticias, y exigir recursos y medidas que nos permitan vivir en igualdad de condiciones respecto al resto«.

También ha mencionado como asuntos de opresión al colectivo la prohibición del Ayuntamiento de Toledo para la participación de las personas trans en las categorías deportivas bajo el género que les corresponde, o que todo el colectivo LGTBIAQ+ ha quedado fuera del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.

Una vida combativa Varios instantes de la marcha desde la plaza de Zocodover hasta la del Ayuntamiento. A la derecha, Sara y Domingo, de Bolo Bolo, leyeron el manifiesto, que finalizó con: «aspiramos a un Orgullo, y a una vida, crítica, comunitaria y combativa» H. Fraile

La concejala de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia y Mayores, Marisol Illescas, que ha hecho el recorrido junto al concejal José Manuel Velasco, ha afirmado que «la diversidad nos enriquece a todos y nos hace más libres, estoy aquí para apoyarles y como todos los años acompañar a Bolo Bolo en esta reivindicación de igualdad por las personas. Por mi parte, lo único que quiero pedir siempre es respeto, respeto y respeto«.

Un grupo más numeroso de concejales del PSOE acompañó al colectivo, junto a la delegada provincial de Igualdad, Nuria Cogolludo, quien considera fundamental que todas las administraciones sigan trabajando sobre todo unidas, «porque no se trata de defender la lucha del colectivo LGTBI, que también, sino de la defensa de los derechos humanos, que son derechos fundamentales que tenemos todas las personas y desde luego las personas que pertenecen al colectivo no se merecen que las administraciones no las apoyen o no sean lugares seguros«, argumentó. Y defendió que el apoyo al colectivo no solo está en la manifestación, »sino también colgando algo tan básico y que no hace absolutamente daño a nadie como son las banderas del colectivo LGTB«, en clara alusión al Ayuntamiento de Toledo, que lleva dos años sin desplegar la bandera arcoiris en su fachada.

Tras la lectura del manifiesto en la plaza del Ayuntamiento se entregaron los Premios Javier Fernández, destinados a Daniel Gómez, Federico Armenteros, Uge Sangil, Las hijas de Felipe y Jesús A. Muñoz Morales.