Marcela Navamuel se jubila tras tres décadas dedicadas a los mayores de Toledo

Marcela Navamuel Pulgar (Cuerva, 5 de noviembre de 1960), popularmente conocida como 'Marce', directora del Centro de Mayores Toledo II del barrio de Palomarejos-Buenavista, se jubila después de cuatro décadas de trabajo. Comenzó su trayectoria profesional como trabajadora social cuando aún existían ... los institutos INSS, Insalud e Imserso. Perteneció al Imserso, iniciando su carrera en los centros de mayores de Polán y Noez.

Posteriormente, en el Centro Base de Toledo continuó su labor en el ámbito de la discapacidad, una etapa que supuso —según reconoce— sus mejores años desde el punto de vista del aprendizaje. También pasó por la Dirección Provincial, donde se responsabilizó del Programa de Ayuda a Domicilio de la provincia y del Programa de Integración Social.

En 1993 asumió la dirección del Centro de Mayores Toledo II, un puesto que ha desempeñado durante 30 años. Su cercanía y capacidad para escuchar han sido dos de las cualidades que más la han caracterizado a lo largo de este tiempo.

Noticia Relacionada Castilla-La Mancha lanza la campaña 'Te lo debemos. Te lo debes', para combatir la soledad no deseada en los mayores E. Bustos La Estrategia Regional Contra la Soledad No Deseada ha llegado a más de 300 municipios y ha beneficiado a entre 6.000 y 9.000 personas

El último día laboral, 'Marce' quiso pasar por todos los grupos de las distintas actividades que se desarrollan en el centro para despedirse personalmente. Recibió el cariño y el aplauso unánime de los usuarios, que reconocieron su entrega y compromiso durante tres décadas al servicio de las personas mayores.