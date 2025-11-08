Suscribete a
Marcela Navamuel se jubila tras tres décadas dedicadas a los mayores de Toledo

La directora del Centro de Mayores Toledo II, conocida cariñosamente como «Marce», culmina 30 años al frente del centro de Palomarejos-Buenavista tras una trayectoria ejemplar en los servicios sociales

El Centro de Mayores de Buenavista en Toledo tendrá ocho salas y cafetería en una única planta a pie de calle

Marcela Navamuel
Marcela Navamuel

Carlos Martín-Fuertes

Toledo

Marcela Navamuel Pulgar (Cuerva, 5 de noviembre de 1960), popularmente conocida como 'Marce', directora del Centro de Mayores Toledo II del barrio de Palomarejos-Buenavista, se jubila después de cuatro décadas de trabajo. Comenzó su trayectoria profesional como trabajadora social cuando aún existían ... los institutos INSS, Insalud e Imserso. Perteneció al Imserso, iniciando su carrera en los centros de mayores de Polán y Noez.

