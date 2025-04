Manuel Madruga, de Fedeto, pide un debate serio sobre la energía que necesita el país

El secretario general de Fedeto, Manuel Madruga, ha pedido, en sus primeras valoraciones tras el gran apagón, que se abra un «debate serio» respecto a la energía que necesita el país. «El mundo empresarial lleva años pidiendo un sistema energético adecuado porque necesitamos ser autosuficientes y no podemos ser tan dependientes del exterior«, ha dicho durante su visita a las instalaciones de Prilux junto al alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, y el concejal de Movilidad, Iñaki Jiménez.

«No vamos a echar leña al fuego, ni vamos a especular, pero sí que consideramos que se debe abrir un debate sobre nuestras infraestructuras críticas y el estado en el que se encuentran y si tenemos que seguir dependiendo o no de Marruecos y de Francia cuando se producen situaciones de ese tipo. Está muy bien ser verde , y todos somos muy verdes, pero somos verdes en España de salón, no queremos tener centrales nucleares pero cuando pasan esta cosas no nos importa comprarla Francia o comprarla Marruecos«, ha dicho Madruga, quien ha insistido en que aún es pronto para hacer valoraciones sobre este incidente que, al parecer, se ha debido a una fluctuación excesiva de la tensión en la red provocada por la inestabilidad de las renovables.

Sobre las consecuencias en las empresas de la provincia, Madruga ha dicho que aún es pronto para hacer valoraciones, aunque ha explicado que algunas industrias pudieron funcionar con generadores, pero al 50 por ciento «porque se ignoraba cuánto tiempo podía durar esta situación».