Manifiesto contra los prejuicios antitaurinos

Victorino Félix Zapatero Gómez (Toledo, 1949), nombre de ganadero, ingeniero en Informática por la Universidad Politécnica de Madrid, jubilado ya desde hace unos años, ha escrito el libro 'Meditaciones Taurómacas. Sobre la acreditación de la tauromaquia como arte', editado por Círculo Rojo y dividido en dos volúmenes, el segundo de ellos adornado con más de 700 fotografías. Su tesis principal es que «la única defensa de la tauromaquia en el siglo XXI pasa por considerarla un arte».

La idea germinó en su cabeza cuando su hijo, también gran aficionado, se casó con una ciudadana turca y Victorino estimó oportuno aclarar que «no somos una familia de bárbaros, incultos y sádicos». Parece obvio, pero la ignorancia puede llegar bastante lejos.

«La tauromaquia es un antivalor y no está muy considerada. La niñera de mi nieto, que es de un pueblo perdido de las montañas de Kazajistán, hablando con mi consuegra y conmigo del libro, nos dijo que el torero era muy valiente, pero un asesino. ¡Y no ha visto una corrida en su vida! Si esa mujer supiera que es un arte, probablemente esta contestación no la habría dado. A todos los extranjeros, con poco que les expliques, se quedan alucinados y quieren saber más del tema», cuenta como anécdota.

Encuadra la tauromaquia «entre las artes primigenias, que son las primeras que existieron y están ligadas a la expresión de sentimientos». Afirma, eso sí, que «no todo lo que se hace en la tauromaquia es arte» y fija el cambio fundamental en la época de Joselito y Belmonte, hace ahora algo más de 100 años, donde «se empieza a dominar la embestida del animal en vez de torear a la defensiva».

Dejando al margen la cuestión de «la sensibilidad» y, por supuesto, a los antitaurinos, «que son gente con la que no se puede hablar», Victorino cree que apoyar la tauromaquia desde el punto de vista de la tradición es «nefasto» y prefiere enfocarla «en la relación de los humanos con los animales».

A lo largo del libro desarrolla «el sistema estético de la tauromaquia, entendiendo la estética como la ciencia que se dedica a estudiar la belleza y todas sus vinculaciones». Menciona, a su vez, el reglamento taurino, «que no tienen otras artes» y cuyos «beneficios» son «inmensos». «Es un modelo a seguir para cualquier otro espectáculo de masas. Hoy días vas a una galería de arte y no sabes lo que estás comprando. Esto significa que el toreo tiene un sentido, que no consiste en ir a la plaza y hacer las cosas de forma caprichosa», expone. Ética, estética y riesgo, he aquí los tres componentes que definen «la belleza táurica».

—¿Todos los toreros son artistas o, por el contrario, cuándo surge el arte?

—No todos lo son. El torero artista tiene que tener unos talentos especiales. Si uno no tiene capacidad profesional no tendrá nada por muy estético que se ponga. Hay que tener sentido. El toro es materia práctica viva que cambia y adaptarse a eso no es capaz de hacerlo cualquiera.

—¿Los toreros son conscientes cuando están creando arte o su propia obra les supera?

—El torero es consciente de que está creando arte cuando tiene sentimiento, cuando se olvida de su cuerpo, cuando se gusta. Cuando hay arte verdadero se nota.

Patrimonio de España

Sobre los prejuicios que abundan en torno a la tauromaquia, aparte del manido «maltrato» o «tortura» del animal, Victorino alude a «la manipulación política que se hace, pero no por el concepto del arte, sino por ser patrimonio de España». Y pone los ejemplos de Cataluña o los más recientes de México y Colombia.

—¿Tiene alguna lógica identificar la tauromaquia con una ideología?

—Uno de los contrastes que ofrece es el de un señor que está solo en el ruedo con el animal y todo lo demás es una masa de gente en el tendido. En esa masa social no se distingue a nadie: ni a un político, ni a un rey, ni a un tío de izquierdas, ni a uno de derechas. Por tanto, es absurdo.

En estas 'Meditaciones Taurómacas', Victorino elabora finalmente una especie de manifiesto: «Hoy por hoy, la corrida de toros puede servir de referente frente a las muchas mermas que paulatinamente se van produciendo en la sociedad actual: pérdida del sentido de los ritos, desenfoque de cómo debe ser nuestra relación con los animales, pérdida generalizada de valores personales, conformismo, tendencia a ocultar todo aquello que tiene relación con la muerte, obsesión por la seguridad, pérdida del sentido de lo humano y su esencia -dominar los instintos, dominio de la naturaleza hostil...-; alejamiento del medio rural y, por consiguiente, del mundo real».

—Por último, ¿quién le merece más respeto: un torero genial o un genio de la informática como, por ejemplo, Bill Gates?

—Sin lugar a dudas, un torero. Y más en el mundo en el que vivimos, tan globalizado, que implica una uniformidad de gustos y costumbres, de ahí que sea fundamental conservar la tauromaquia.

Ya publicó 'Una persona de espejo: Eugenio de Mora' «Siempre he estado escribiendo», reconoce Victorino Zapatero a modo de introducción para relatar su amistad con el torero Eugenio de Mora, a quien le une «una relación más que íntima; estoy prácticamente todo el día con él». Todo surgió hace ya unos cuantos años, cuando «tenía la costumbre de viajar a la aventura con mi hijo». El caso es que estaban en Aranda de Duero y Eugenio toreaba en El Burgo de Osma. «Fuimos a verle, al día siguiente fuimos a Cantalejo y así empezamos a seguirle», relata. Victorino «iba cogiendo apuntes» de aquellos encuentros y, al celebrar el de Mora los 20 años de alternativa, «los imprimí y se los regalé». Eran 600 y pico folios, que en 2019 se acabaron transformando en el libro 'Una persona de espejo: Eugenio de Mora'. «Con 74 años, camino de 75, rodearme de gente joven es una forma de parar la vejez», añade este ingeniero en Informática.