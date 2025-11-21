La magia de la Navidad nace en Toledo

La Navidad se ha hecho presente en la ciudad de Toledo en pleno mes de noviembre, y aunque adelantar la celebración tiene sus detractores, han sido cientos los toledanos y los curiosos que se han asomado a la plaza de Zocodover para seguir el ... encendido de la iluminación artística que decorará hasta el próximo mes de enero las calles y las plazas del Casco Histórico y de otros tantos barrios, como Santa Bárbara, el Polígono, San Antón o Buenavista.

Con un guion fiel a lo que es un acto para la esperanza, la magia y la ilusión, el encendido ha contado con el coro de la Escuela Municipal de Música 'Diego Ortiz' dirigido por Iván Caro, que un año más ha demostrado estar a la altura de una cita que ha ido sumando adeptos y que es ya uno de los eventos más esperados del calendario cultural toledano.

Con los villancicos tradicionales y los temas que la Escuela Municipal de Música ha convertido en clásicos de la Navidad en los últimos años, el coro de voces blancas despertó la ovación del público con cada interpretación y aprovechó así los aplausos como la mejor forma de calentarse las manos en una tarde-noche gélida que abrió de par en par las puertas a la Navidad.

En esta ocasión, el alcalde Carlos Velázquez contó con la Asociación de Familias de Niños con Cáncer de Castilla-La Mancha (Afanion) para hacer la cuenta atrás y pulsar el botón rojo que activó la iluminación navideña y el espectáculo de luz y sonido de la plaza de Zocodover ya cerca de las siete de la tarde.

«Afanion nos enseña que hay que seguir luchando cada día por conseguir nuestras metas», señaló el responsable municipal arropado por un grupo de niños y niñas de la asociación y sus familias, junto a otros representantes de la Corporación municipal. «Representáis lo mejor que tiene la Navidad, y es que aunque haya momentos duros siempre hay motivos para la esperanza; eso quiere decir también este encendido», indicó no sin antes desear una feliz Navidad al público y a todos los toledanos, dijo, en una fecha temprana como es el mes de noviembre.

La cantante María Ruiz interpretó el tema 'Gigantes de luz', escrito por un pequeño de Afanion, un canto a esa esperanza de la que habló al alcalde y a la ilusión como el mejor antídoto contra la enfermedad. Fue, sin duda, el momento más emocionante de la tarde.

La gran bola de la Navidad

La gran bola iluminada de la plaza de Zocodover es el reclamo principal de estas fiestas con una versión mejorada, más tecnológica y sostenible, con cientos de bombillas led que recrean siluetas, formas y letras al ritmo de la música, y ¡qué música! El espectáculo audiovisual se divide en tres actos, comenzando, cómo no, con Mariah Carey y su All I want for Christmas is you, para dar paso a una versión del tema que en 1988 se convirtió en el himno de la nochevieja: Un año más de Mecano.

Y como colofón y tercer acto, el Ayuntamiento ha querido conectar esta Navidad con el público infantil y adolescente. Para ello, cada tarde sonará en Zocodover, y varias veces, Golden de las guerreras K-Pop que triunfan en una conocida plataforma de cine y series.

Además, esta gran bola de la Navidad, que el público puede atravesar para llevarse una de las mejores fotos selfie de la Navidad en Toledo, junto a la que pueden tomarse en los puentes, lanza mensajes de apoyo al próximo reto que se ha marcado el Consistorio para 2031: alcanzar el título de Ciudad Europea de la Cultura; un deseo que también tuvo cabida en los villancicos del coro de la Escuela Municipal de Música, con guiños a la candidatura y al alcalde de Vigo, Abel Caballero, a quien enviaron un aviso: las luces de Toledo sí se ven desde la luna.

Y así, con esta carta de presentación, el Ayuntamiento ha demostrado que ya no hay espacio para la duda, que la magia de la Navidad se hace en Toledo.