La magia de la Navidad nace en Toledo

El encendido de la iluminación artística convierte la plaza de Zocodover en el epicentro de la fiesta que se prolongará hasta el próximo mes de enero

La gran bola de la Navidad convierte a la plaza de Zocodover en el epicentro de las fiestas
La gran bola de la Navidad convierte a la plaza de Zocodover en el epicentro de las fiestas H. FRAILE

J. Guayerbas

Toledo

La Navidad se ha hecho presente en la ciudad de Toledo en pleno mes de noviembre, y aunque adelantar la celebración tiene sus detractores, han sido cientos los toledanos y los curiosos que se han asomado a la plaza de Zocodover para seguir el ... encendido de la iluminación artística que decorará hasta el próximo mes de enero las calles y las plazas del Casco Histórico y de otros tantos barrios, como Santa Bárbara, el Polígono, San Antón o Buenavista.

