Luz verde al 'techo de gasto' de 2026 en Castilla-La Mancha con el rechazo de PP y Vox y los 'desmanes' de Sánchez de fondo

La mayoría socialista ha aprobado en las Cortes de Castilla-La Mancha el límite máximo de gasto no financiero asumido por la región en 2026. El denominado techo de gasto ha sido fijado en 9.000 millones de euros, lo que ha supuesto un aumento del 8,2 % respecto al año anterior, es decir, 686 millones de euros más para la elaboración de los Presupuestos de 2026. El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha sido el encargado de defender la propuesta del Ejecutivo regional en su intervención.

A pesar de la petición de Ruiz Molina a la oposición para que hubiera apoyado la propuesta, no se ha alcanzado acuerdo. Todo lo contrario. El portavoz adjunto de Vox en las Cortes, Francisco José Cobo, ha calificado a las autonomías como una «gran mentira», ha asegurado que «Page es lo mismo que Sánchez» y ha denunciado que los datos aportados por el consejero han sido falsos porque, según ha dicho, «desde 2012 el endeudamiento ha crecido un 146 %». También ha criticado que las comunidades autónomas hayan sido «pantallas de humo, un saco sin fondo en el que las regiones que lo hacen bien han terminado pagando por las que lo hacen mal». Y ha concluido: «Es un Estado caduco y fallido, no eficiente, ni eficaz, ni rentable».

Por su parte, el portavoz adjunto del Partido Popular, Santiago Serrano, ha considerado que la propuesta ha sido «papel mojado» porque la economía regional está en «desaceleración». Ha afirmado que «no han sido incluidas previsiones de deuda pública, como ya ocurrió el año pasado, y los Presupuestos Generales del Estado han quedado en el aire, mientras los ocho diputados del PSOE de Castilla-La Mancha han apoyado todos los desmanes de Sánchez». Ha añadido que Castilla-La Mancha ha sido «la comunidad más inflacionista, lo que ha lastrado la economía de familias y empresas», y ha denunciado la «falta de políticas efectivas», citando como ejemplo la «deficiente política sanitaria, con 38.000 personas en lista de espera para ser operadas, o colegios apuntalados». «No vamos a comulgar con ruedas de molino», ha rematado.

Desde el PSOE, la diputada Silvia Fernández ha lamentado que la oposición hubiera traído «el no de casa» y ha defendido el compromiso firme de Emiliano García-Page y su Gobierno con la región, destacando datos económicos y logros. Como es habitual en el PSOE de Castilla-La Mancha, Fernández ha vuelto a criticar la etapa de María Dolores de Cospedal, pese a que su Gobierno ha terminado hace ya una década. Fernández ha defendido que la aprobación del techo de gasto es «Un paso para continuar con los trámites para la aprobación del presupuesto de 2026, con una redistribución de la riqueza lo más justa posible, como se ha ido demostrando y como se ha ido reflejando en los presupuestos de Castilla-La Mancha. Hay que dejar claro, y es importante, este techo de gasto es un ejemplo de responsabilidad financiera. No se recurre al endeudamiento, como hacen también en sus ayuntamientos cuando han entrado endeudar a los ayuntamientos gobernados por el PP. Con un déficit cero, que es lo que traemos hoy».

Por último, el consejero de García-Page ha criticado por estar 'despistados' en materia económica tanto Santiago Serrano pero, en especial, a Francisco José Cobo, a quien ha acusado de tener algún déficit de conocimientos y confundir techo de gastos, deuda y presupuestos y otros conceptos como 'la refinanciación de la deuda'.