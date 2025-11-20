Luz del Tajo acoge la presentación de 'Mi viento interior', el cuento solidario ilustrado por la toledana Tania Izquierdo

Coincidiendo con el Día Mundial de la Infancia, el Centro Comercial Luz del Tajo ha acogido la presentación de 'Mi viento interior', un cuento ilustrado que nace de la mano de la autora y diseñadora gráfica toledana Tania Izquierdo Rafael de la Cruz y ... que forma parte de la iniciativa solidaria de la empresa que gestiona éste y otros centros comerciales en el país, Sonae Sierra, a favor de la Fundación Aladina.

Todo lo recaudado con la venta del libro en los seis centros comerciales de la compañía se destinará íntegramente a la organización, que apoya a niños y adolescentes con cáncer y a sus familias.

Para Tania Izquierdo, este proyecto supone un punto de inflexión en su trayectoria artística. «Soy ilustradora y diseñadora gráfica profesional y este es mi primer cuento en solitario como autora, haciendo yo la parte tanto de texto como de ilustración», explicaba durante la presentación.

Aunque ya había participado en otros álbumes ilustrados y portadas editoriales, reconoce que esta obra tiene un significado especial. «Decidí involucrarme por la acción solidaria tan bonita que había detrás, financiada por Sonae Sierra, y porque todos los beneficios van para Fundación Aladina. Me parecía un proyecto que merecía la pena».

Mi viento interior habla de sanación y autoaceptación a través de un lenguaje metafórico que combina ilustración en acuarela y narrativa emocional. «Pensé que el proyecto demandaba hablar un poco de sanación. Lo he contado desde mi propia visión personal y mi propio camino. Es un libro que puede funcionar muy bien para trabajar neurodivergencias en niños, como herramienta de apoyo para padres, madres, docentes o terapeutas», explica.

La historia presenta a una niña y a dos personajes simbólicos, «el viento, que refleja las emociones atropelladas que llevamos dentro, y un pajarito, que representa esa voz interior que necesita ser escuchada».

La autora describe el desenlace como un viaje de transformación. «La protagonista convierte ese ruido mental y ese torbellino emocional, ese viento interior, en música».

Toledana de nacimiento, Izquierdo confesó la emoción de estrenar su primera obra como autora en la ciudad que la vio crecer. «Me hace un montón de ilusión presentar el proyecto aquí porque es donde yo me he criado. Es como cerrar un ciclo», dijo.

Un proyecto de valores

Desde Sonae Sierra, promotora del proyecto, su responsable de marketing, María Caballero, puso el foco en el compromiso social de la compañía. «Más allá de las compras, siempre tenemos la responsabilidad social encima de la mesa, ya sea en sostenibilidad o en apoyo a la comunidad local. Nunca dejamos pasar un año sin un proyecto potente en esa línea», comentó

En este sentido, este 2025, explicó, buscaban algo especialmente significativo. «Nos apetecía hacer algo transversal, algo con fuerza, y pensamos en Fundación Aladina, que hace una labor estupenda. Nos parecía muy simbólico escribir un cuento ilustrado en papel, en una época tan tecnológica, que habla de valores, de escucharte a ti mismo, y que anima a los niños a leer».

El libro se venderá durante diciembre en los seis centros comerciales de la compañía en España, es decir, en Luz del Tajo (Toledo), Área Sur (Jerez), Plaza Mayor (Málaga), Gran Casa (Zaragoza), Valle Real (Cantabria) y Max Center (Bilbao).

20 años de la Fundación Aladina

La directora de comunicación de la Fundación Aladina, Ana Dávila, destacó la importancia de colaboraciones como esta, pues «Aladina tiene la suerte de contar con empresas amigas que hacen acciones como esta, que no solo son solidarias, sino que nos ayudan a seguir ampliando nuestros programas por toda España».

Recordó que la fundación está presente ya en 22 hospitales, incluido el Universitario de Toledo, donde han humanizado los espacios pediátricos y pronto iniciarán la segunda fase del proyecto. Además, añadió que este 20 aniversario llega acompañado de su gran iniciativa para los próximos años, la casa Aladina en la ciudad de Madrid. «Será un centro integral de día de 15.000 metros cuadrados donde ofreceremos apoyo y terapias a los niños y sus familias, unificando todo el trabajo que hacemos ahora en distintos espacios».

Y es que la presentación de 'Mi viento interior' en Toledo no solo ha servido para dar a conocer un nuevo libro ilustrado, sino para reforzar el vínculo entre cultura, educación emocional y solidaridad gracias a esta autora toledana que transforma emociones en arte, a una empresa que apuesta por proyectos con impacto social, y a una fundación que acompaña diariamente a quienes más lo necesitan.

En palabras de Tania Izquierdo, el libro es «una invitación a descubrir que nuestras diferencias pueden ser algo positivo, algo que construir y transformar». Y ese mismo espíritu, el de convertir el viento en música, es el que ha guiado este proyecto desde su origen.