Suscribete a
ABC Premium
Última hora
El Supremo condena al fiscal general del Estado a dos años de inhabilitación por revelación de secretos

Luz del Tajo acoge la presentación de 'Mi viento interior', el cuento solidario ilustrado por la toledana Tania Izquierdo

La recaudación se destinará a la Fundación Aladina, que cumple 20 años de trabajo y ya está presente en el Hospital Universitario de Toledo

La Fundación Aladina toca la campana a los niños enfermos en el hospital de Toledo

Presentación del libro este jueves en Luz del Tajo
Presentación del libro este jueves en Luz del Tajo ABC

J. Guayerbas

Toledo

Coincidiendo con el Día Mundial de la Infancia, el Centro Comercial Luz del Tajo ha acogido la presentación de 'Mi viento interior', un cuento ilustrado que nace de la mano de la autora y diseñadora gráfica toledana Tania Izquierdo Rafael de la Cruz y ... que forma parte de la iniciativa solidaria de la empresa que gestiona éste y otros centros comerciales en el país, Sonae Sierra, a favor de la Fundación Aladina.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app