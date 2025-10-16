Suscribete a
ABC Premium
Última hora
BBVA fracasa en su opa al Sabadell con una aceptación de solo el 25,33%

La estación de autobuses de Toledo y la importancia de la primera impresión

«Una primera percepción que habla de la dejadez y de la desidia de los políticos municipales y regionales, los cuales se muestran incapaces de llegar a ningún acuerdo, por ejemplo, sobre el modo de salvar del deterioro que sufre desde hace años nuestra estación de autobuses, propiedad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, pero cuya gestión y mantenimiento, por un contrato firmado en 1986, corresponde al Ayuntamiento de Toledo»

Luis Peñalver Alhambra
Luis Peñalver Alhambra

Luis Peñalver Alhambra

Toledo

Nadie puede evitar hacerse una primera impresión sobre las personas que conocemos o los lugares que visitamos. La psicología nos habla de la importancia de estas percepciones que el cerebro forma en cuestión de milisegundos a partir de los datos suministrados por los sentidos, pues ... los juicios o las opiniones que se crean a partir de ellas suelen ser tan rápidas como duraderas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app