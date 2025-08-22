Suscribete a
ABC Premium
Directo
Investigan a dos hombres como autores de un incendio por imprudencia grave en Galicia

Hasta siempre Paco

«Nuestra vida transcurre entre el claror del alba y el del crepúsculo, o, como escribe María Antonia Ricas, «entre el inicio / del día y algo al lado, amado, /concluyendo». Nuestros días, como los pétalos de una rosa, tienen siempre un cierto sabor amargo a melancólica despedida»

Luis Peñalver
Luis Peñalver

LUIS PEÑALVER ALHAMBRA

Toledo

Se nos ha ido Paco García Martín, villacañero enamorado de Toledo, profesor, historiador, investigador incansable que ha publicado numerosos libros sobre el patrimonio cultural de Toledo y Castilla-La Mancha, miembro activo de diversas ONG y de la Asociación de Amigos del Museo de ... Santa Cruz y de su grupo de voluntarios culturales… Se nos ha ido Paco, y ya sabemos que todos nos vamos un poco con los que se van. Pero es tanto lo que nos ha dejado como lo que se lleva. Yo me quedo con su eterna sonrisa, esa sonrisa que formaba parte de su manera de estar en el mundo, la sonrisa que expresaba su entereza a toda prueba, la firmeza de sus principios, su voluntad insobornable de entrega a los demás. Si algo nos humaniza es la piedad que el ser humano es capaz de sentir por otros seres humanos, la compasión ante la soledad, el desamparo y el sufrimiento de nuestros semejantes.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app