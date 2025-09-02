Rubén Lozano contesta a Pablo García: "El PSOE no soporta que Toledo sea hoy un referente en materia deportiva"

El concejal del PP, Rubén Lozano, ha respondido al viceportavoz del PSOE, Pablo García, -que ha afirmado este martes que la Ciudad Europa del Deporte ha sido «una oportunidad perdida» y una «auténtica estafa deportiva para la ciudad y sus vecinas y vecinos»-, asegurando que el PSOE «no soporta que Toledo sea hoy un referente en materia deportiva y que solo se dedique a criticar de manera injustificada para empañar «un reconocimiento internacional conseguido con esfuerzo, gestión y el apoyo de cientos de clubes y deportistas toledanos».

Lozano ha recordado que este título «ha permitido organizar más de 200 actividades a lo largo del año, muchas de ellas con carácter nacional e internacional, que han proyectado el nombre de la ciudad y han movilizado a miles de participantes». El concejal de Deportes ha asegurado que el PSOE «está intentando desprestigiar el esfuerzo de clubes y asociaciones porque no pueden digerir que Toledo con este Gobierno al frente haya logrado un reconocimiento que ellos intentaron en varias ocasiones y nunca consiguieron».

En materia de inversiones, el concejal popular ha señalado que en estos dos años de gestión se han ejecutado actuaciones de gran calado en instalaciones deportivas de todos los barrios, al tiempo que se ha reforzado el apoyo a clubes y se ha ampliado la oferta de actividades del Patronato Deportivo Municipal, multiplicando las plazas y el número de inscritos, por lo que asegura que «el PSOE debería pedir perdón por el abandono en el que dejó nuestras instalaciones, en lugar de criticar ahora que se están recuperando».

Además, Rubén Lozano ha incidido en que el anterior gobierno socialista dejó la concejalía «con apenas tres euros en la cuenta, sin planificación ni proyectos, frente al impulso que hoy vive la ciudad con obras en marcha como el nuevo campo de fútbol Carlos III, mejoras en pabellones y piscinas municipales, y un calendario deportivo histórico».

Por ello, desde el Grupo Municipal Popular se lamenta que el PSOE vuelva a situarse del lado de la crispación y la mentira, despreciando el trabajo de los toledanos que han hecho grande este año deportivo. «Toledo está viviendo un momento único en su historia deportiva y seguiremos trabajando para que el deporte llegue a todos los barrios y a todas las familias, pese a quienes quieren boicotearlo desde la oposición», ha concluido.