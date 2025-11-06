Suscribete a
ABC Premium

Lorenzo Silva pronuncia una conferencia sobre el Toledo de los comuneros: «La historia de España te hace sentir incómodo»

El escritor de éxito repasó en el Museo de los Concilios los hechos acaecidos en la ciudad cinco siglos atrás, recreados en su novela 'Castellano'

Lorenzo Silva: «España no está siendo generosa con la Guardia Civil»

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, saluda a Lorenzo Silva
El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, saluda a Lorenzo Silva ABC
Juan Antonio Pérez

Juan Antonio Pérez

Toledo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Lorenzo Silva es licenciado en Derecho y trabajó como abogado en Unión Fenosa, pero hace más de dos décadas que se reinventó como uno de los escritores de mayor éxito en España. Un giro de guion «inesperado», aunque confiesa que «ya siendo adolescente me ... quería dedicar a esto y pensé que de la literatura era prácticamente imposible vivir». A sus lectores alimenta con puntualidad con los casos de la pareja (literaria) de la Guardia Civil formada por Rubén Bevilacqua y Virginia Chamorro y, además, de vez en cuando publica novelas de temática dispar.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app