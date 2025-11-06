Lorenzo Silva pronuncia una conferencia sobre el Toledo de los comuneros: «La historia de España te hace sentir incómodo»

Lorenzo Silva es licenciado en Derecho y trabajó como abogado en Unión Fenosa, pero hace más de dos décadas que se reinventó como uno de los escritores de mayor éxito en España. Un giro de guion «inesperado», aunque confiesa que «ya siendo adolescente me ... quería dedicar a esto y pensé que de la literatura era prácticamente imposible vivir». A sus lectores alimenta con puntualidad con los casos de la pareja (literaria) de la Guardia Civil formada por Rubén Bevilacqua y Virginia Chamorro y, además, de vez en cuando publica novelas de temática dispar.

Hace cuatro años salió a la venta 'Castellano', que trata sobre la revuelta de los comuneros contra el emperador Carlos V, y este jueves, dentro del II Ciclo de Novela Histórica que organiza el Ayuntamiento de Toledo, pronunció una conferencia en el Museo de los Concilios en la que repasó los hechos acaecidos en la ciudad cinco siglos atrás.

«Toledo tuvo un papel protagonista en la Guerra de las Comunidades, y que abarca desde el principio hasta el final. La idea es acercar a quien venga a escucharme las figuras principales y por qué resultan atractivas para alguien que escribe historias, y también reivindicar un legado que, tengo la sensación, Toledo no hace demasiado. Ha tardado casi 500 años en ponerle una estatua a Juan de Padilla y todavía María Pacheco no tiene ninguna; sé que está encargada, pero todavía no está puesta», explicó a ABC horas antes de su charla.

Silva ha adquirido la manía de viajar por los sitios en los que transcurren sus libros y así obró por ancha es Castilla. «Naturalmente esos lugares no son lo mismo hoy que en el siglo XVI, pero sí quedan bastantes vestigios. Mi novela de los comuneros arranca en San Juan de los Reyes, que está como estaba entonces», afirma.

En este sentido, para recrear el itinerario que siguió María Pacheco en su huida nocturna de la ciudad, el escritor vino a Toledo en pleno confinamiento por el coronavirus y paseó «completamente solo» por su empedrado. «Lo puedo demostrar: tengo una foto, que aún conservo, en la plaza de Zocodover», dice, sintiéndolo como «una oportunidad única, casi un privilegio».

«Poco y mal»

Toledo era, en tiempos de Padilla y Pacheco, «la vanguardia de Castilla». Silva considera que los españoles, «en general, conocemos poco y mal nuestra historia. Poco porque no la contamos ni la estudiamos demasiado y algunos buenos recursos que en otros lugares sirven, como el cine, aquí se han utilizado escasamente. Y mal porque nuestra historia está bastante manipulada y los españoles somos proclives a coger la versión que más se acomoda a nuestra forma de ver las cosas».

Y sucede que, «por su carácter turbulento, es un relato con el que, sea cual sea tu ideología, te vas a sentir incómodo. La gente intenta creer aquello que justifica sus convicciones y eso la historia española lo pone bastante difícil».