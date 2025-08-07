La localidad de Quismondo celebrará su primera carrera nocturna en beneficio de los enfermos de síndrome de Pallister-Killian

El Ayuntamiento de la localidad toledana de Quismondo ha impulsado la I carrera nocturna el próximo viernes 9 de agosto con el objeto de ayudar económicamente a las personas que sufren el síndrome de Pallister-Killian —enfermedad rara sufrida por una minoría causada por la presencia de un cromosoma extra— que contarán con una 'fila 0', destinando toda la recaudación económica obtenida a aquellos que padecen esta anomalía.

Esta iniciativa de carácter solidario será un encuentro intergeneracional abierto a corredores de todas las edades, donde los vecinos del municipio, así como los visitantes, podrán disfrutar del ambiente y la hospitalidad de Quismondo.

El evento se estructurará en una triada de carreras: una de 10 km con un precio de 6 €, otra de 5 km con precio de 4 €, y una carrera infantil gratuita. Hasta el momento hay 200 personas inscritas, pero, como indica el propio alcalde de Quismondo, esperan llegar a 250 apuntados, además de las más de 50 personas inscritas en la 'fila 0'.

«La carrera nocturna no es solo una competición deportiva, sino una magnífica oportunidad para disfrutar del deporte, del verano y de la convivencia en un entorno acogedor como es esta localidad de la comarca de Torrijos», señaló la diputada de Deportes de Toledo, Pilar Martín.

La Diputación de Toledo apoya este evento, apostando por el deporte como herramienta de dinamización social, promoción de hábitos saludables y de impulso económico y turístico. Además, será una oportunidad única para que ciudadanos de otros lugares puedan visitar este pequeño municipio de casi 2.000 habitantes, que muchas veces pasa desapercibido, y puedan observar «la combinación de las raíces toledanas con una decidida apuesta por el futuro».