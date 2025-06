La lluvia no puede con ellos: Melendi conquista Toledo y cede el escenario a Pole, que vuelve a casa

Eran muchas las ganas que tenía el público de Toledo de presenciar uno de los conciertos más esperados del Corpus. Anoche se celebró en La Peraleda el festival 'El Tajo, un río de música', que reunió a artistas de primer nivel. Encabezando el cartel estaban el asturiano Melendi, con su gira de 20 aniversario, y Pole, el artista toledano más representativo de la escena actual.

Además, el público disfrutó de las actuaciones de Colectivo Panamera, TAAO y DJ Diego Hidalgo, quienes pusieron el broche final a una noche que quedará grabada en la memoria colectiva de la ciudad. La apertura de puertas del recinto se produjo a las 18 horas, para que una hora más tarde comenzara el espectáculo.

El encargado de encender la noche fue Pole, orgullo local y uno de los talentos más prometedores del panorama musical español. El toledano ofreció un adelanto de su próxima gira, KM 0 Tour, que dará comienzo en enero del próximo año.

Hijo Predilecto de Toledo, Pole saltó a la fama tras una publicación en Instagram del exfutbolista Sergio Ramos, quien compartió una historia con su canción 'Quédate conmigo' de fondo. Desde ese momento, la carrera de Pole ha sido imparable, llegando incluso a llenar el aforo del Movistar Arena.

«Llevo un año escuchando a Pole aproximadamente y lo que más me gusta es que transmite algo muy cercano y de su tierra. Espero que cante Batmóvil», expresaba David, un fiel seguidor del artista toledano.

Pole, natural de la Ciudad de las Tres Culturas, vivió una noche especialmente emotiva al actuar en casa. Sin embargo, cuando apenas comenzaba a conquistar al público, la lluvia hizo su aparición: un diluvio inesperado obligó a parar el concierto durante varias horas, dejando a los asistentes entre la incertidumbre y el deseo de continuar la fiesta.

Pole, en un momento de su actuación antes de la tromba de agua h. fraile

Su participación en el festival tuvo un significado especial, no solo por jugar en casa, sino por sobreponerse a la adversidad climática y cerrar con dignidad una noche marcada por la música, la lluvia y la emoción compartida.

La interrupción duró lo suficiente como para poner en duda la continuidad del evento. Sin embargo, cuando finalmente la organización pudo reanudar la velada, el regreso fue por todo lo alto: Melendi salió al escenario como cabeza de cartel, y con la experiencia que le caracteriza, reconectó de inmediato con un público completamente entregado.

En un gesto de respeto y compañerismo, Melendi invitó a Pole a subir al escenario durante su propio show, para que pudiera interpretar dos canciones más. El detalle especial no pasó desapercibido por el público, que aplaudió la generosidad del asturiano y celebró con entusiasmo la reaparición del artista local. «Yo he tenido he estado en su lugar y sé lo que se siente. Pole tiene más derecho a estar aquí que yo» expresó el cantante asturiano al público. Este momento fue totalmente improvisado, y Pole —ya en la propia actuación de Melendi— cantó 'Batmóvil' y 'Dale', con la aparición sorpresa del joven artista segoviano Hens. «Gracias por arreglar este día tan importante para mí» fueron las palabras de agradecimiento del toledano tanto a Melendi como a un público entregado entre el que se encontraban sus padres y sus amigos.

El público disfrutó de lo lindo del festival h. fraile

Con un presupuesto de 65.000 euros destinado a su actuación, Melendi fue sin duda el artista más esperado de la velada. Durante aproximadamente dos horas y media de concierto —que muchos ya califican como la mejor gira del año—, el cantante hizo un repaso por los grandes éxitos de su carrera, dejando huella en un público multigeneracional.

«Melendi es un artista eterno. Ha sido el cantante de nuestra adolescencia y ahora también de la juventud. Quiero ver al Melendi de las rumbitas, aunque todas sus canciones me encantan», declaraba María, una de las muchas seguidoras presentes en el concierto.

Temas como 'Caminando por la vida', 'Sin noticias de Holanda', 'Un violinista en tu tejado', 'Barbie de extrarradio' o 'La promesa' fueron coreados al unísono por una audiencia emocionada y completamente entregada.

A pesar de la lluvia, el público finalizó el concierto satisfecho por el show presenciado, dando por concluida la noche del viernes en la Semana Grande de Toledo. Hoy sábado, el Recinto Ferial de La Peraleda acogerá 'FESTIHIT', un evento en el que estarán presentes DJs de la talla de Alvama Ice, Alex Martini o Pawly. Un día después, este mismo recinto dará el último concierto de este Corpus 2025 con el festival Radiolé Corpus Toledo, con grandes artistas reconocidos en el panorama musical como Maki o La Húngara.

Entre el público también pudo verse al alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, que disfrutó del concierto cantando buena parte de las canciones de Melendi, uno de sus artistas preferidos. Tanto es así que en un momento del concierto, el propio Velázquez, así como el concejal de Movilidad, Iñaki Jiménez, y varios afiliados del PP mantearon al concejal de Festejos, José Vicente García-Toledano, por su acierto con las contrataciones musicales del Corpus