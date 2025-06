Llega el I Festival de Música católica 'Más allá del ruido', el 21 de junio en Toledo

Toledo, en el marco de la Semana Grande del Corpus prepara la primera edición del Festival de Música Católico 'Allá del Ruido'. La cita será el próximo sábado, 21 de junio en la plaza del Ayuntamiento. Un evento que augura quedar grabado en el corazón de los asistentes.

La cita musical, totalmente gratuito, va dirigido a todos los públicos y promete ser un evento en el que la música sirva de encuentro de fe, oración y alegría compartida. Además, habrá 'foodtrucks' para recobrar fuerzas y talleres infantiles de 20:00 a 22:00 horas, pensados para toda la familia.

Al escenario se subirán artistas católicos destacados como el grupo local Siete Días tras ellos las actuaciones de Shemá, Kénosis, Javier Portela, Dom Pro, Not From This World, Aisha Ruah, Estenez y James Herrera. Las actuaciones estarán presentadas por la periodista de Canal Diocesano, Conchi Moreno Moreno; el comunicador argentino, Marcelo Olima, y el cantautor, José Miguel Seguido.

El festival ve la luz después de meses de trabajo gracias a la implicación del Ayuntamiento y el Arzobispado de Toledo que, junto con la colaboración de la Pulsera Turística, Sepaju, la Delegación de Evangelización en el Ocio, Tiempo Libre y Deporte, y la asociación Down Toledo han organizado el Festival.

'Más Allá del Ruido' pretende ser un referente cultural y espiritual, combinando arte, testimonio y comunidad en el corazón histórico de la ciudad. Desde la música hasta el encuentro personal, el festival invita a redescubrir el valor de la fe en medio del bullicio cotidiano.