Listos para hacer historia y visibilizar la inclusión en el automovilismo

El equipo 'HNP Racing' formado por Iván Díaz, expaciente del Hospital de Parapléjicos (piloto) y el doctor Francisco Gutiérrez (copiloto), especialista en Rehabilitación, es el primero con coche adaptado que competirá en un Eco Rallye en España. Se trata de una iniciativa que busca ... la inclusión en el automovilismo y apoyar el proyecto de SIM Racing del Hospital Nacional de Parapléjicos, referente en lesión medular.

Lucharán por un puesto en el Eco Rally Castilla-La Mancha Ciudad de Toledo 2025, en una prueba puntuable para la Copa de España de Escuderías de Energías Alternativas. Partirán este viernes de Toledo para hacer historia, rumbo a Tembleque y Consuegra, donde llegarán el próximo domingo a bordo de su Ford Mustang adaptado mediante el programa Ford Adapta, diseñado para facilitar la conducción a personas con movilidad reducida.

«Es un evento deportivo de entidad nacional que apuesta por la innovación, sostenibilidad e inclusión», explicó ayer Pedro Flores, CEO de Pitlane Network, organizadora de la carrera.

Para el piloto Iván Díaz «es un sueño hecho realidad«, manifestó ayer durante la presentación del equipo en el jardín del hospital. Tiene ganas de hacer una gran competición y de demostrar que la conducción deportiva adaptada tiene su espacio en el automovilismo.

Por su parte, el doctor Francisco Gutiérrez, se mostró muy ilusionado con su participación en esta iniciativa que da visibilidad a todas las personas con lesión medular que deseen incorporarse a actividades deportivas y recuperar espacios de autonomía.

Apoyos para Sim Racing

Además este estreno deportivo servirá para recaudar apoyos para el equipo de conducción virtual (Sim Racing) que desarrolla el hospital, un proyecto desarrollado gracias al simulador donado por Ford Adapta. Rocío Zúñiga, coordinadora de Comunicación de Ford Adapta, que lleva diez años colaborando con el Hospital Nacional de Parapléjicos, añadió que el Eco Rallye «es un motivo de orgullo y un hito» para su empresa.

En el Eco Rallye participarán 20 equipos y 40 personas, y no gana el que más corre, sino el más eficiente y más regular. Es una prueba de resistencia por un lado y de economía por otro, y que ayudará a Iván Díaz a tener una nueva vida.