Escucha las noticias de este jueves 20 de noviembre

Listos para hacer historia y visibilizar la inclusión en el automovilismo

'HNP Racing' es el primer equipo con coche adaptado que competirá en un Eco Rallye en España. Iván Díaz, expaciente de Parapléjicos, y el doctor Francisco Gutiérrez partirán este viernes desde Toledo

Pacientes de Parapléjicos entrenarán conducción en simuladores para competir

Francisco Gutiérrez e Iván Díaz, junto a su Ford Mustang adaptado
Mercedes Vega

Toledo

El equipo 'HNP Racing' formado por Iván Díaz, expaciente del Hospital de Parapléjicos (piloto) y el doctor Francisco Gutiérrez (copiloto), especialista en Rehabilitación, es el primero con coche adaptado que competirá en un Eco Rallye en España. Se trata de una iniciativa que busca ... la inclusión en el automovilismo y apoyar el proyecto de SIM Racing del Hospital Nacional de Parapléjicos, referente en lesión medular.

