La lista de espera del cribado de cáncer de mama se extiende a Toledo y afecta al menos a otro millar de mujeres

El programa de detección precoz del cáncer de mama del Gobierno de Castilla-La Mancha hace aguas también en el área sanitaria de Toledo. La lista de espera para acceder a las mamografías preventivas que se realizan en el Hospital Universitario de la capital ... regional acumula un retraso de meses que afecta, al menos, a un millar de mujeres de hasta cuatro municipios de la provincia.

Tras el caso de Talavera de la Reina y los pueblos de la comarca, donde hasta 3.000 mujeres han estado más de cinco meses a la espera de una mamografía del programa de detección precoz del cáncer de mama, han sido numerosas las voces que han denunciado situaciones similares en otros puntos de la provincia, en este caso en los pueblos de los Montes de Toledo y La Mancha Alta toledana.

Pacientes de Totanés, San Pablo de los Montes y Ventas con Peña Aguilera, así como de Quintanar de la Orden, siguen a un mes y medio para que finalice el año a la espera de su mamografía, ya que la última vez que el Gobierno de Emiliano García-Page les citó para la prueba fue en 2023.

Como han explicado varias de las afectadas a ABC, este programa de prevención tiene una periocidad bienal, es decir, se cita a las pacientes con edades comprendidas entre los 45 y los 70 años, cada dos años, por lo que aquellas que pasaron por el Hospital Universitario de Toledo en 2023, tendrían que haberlo hecho este año 2025.

María Jesús Ortiz, cuyo nombre es ficticio por deseo expreso de la paciente, explica que la sensación de impotencia «se hace muy difícil, me da rabia que estén jugando con la salud de miles de mujeres, parece que nos toman el pelo», lamenta.

Además, asegura que en 2023 la Consejería fletó durante dos días varios autobuses para facilitar el desplazamiento a las usuarias de su pueblo al hospital, por lo que calcula que sólo de su municipio son más de 200 las mujeres que permanecen a la espera de una citación, al calcular que en cada viaje se desplazaban unas 55 pacientes «y se hicieron como mínimo cuatro, más las vecinas que fueron en sus coches», concluye.