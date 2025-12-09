Conoce quién era Santa Leocadia: la patrona de Toledo que murió virgen y mártir

La ciudad de Toledo ha celebrado este martes 9 de diciembre la Fiesta de su patrona, Santa Leocadia, en la Parroquia que lleva su nombre, la santa que murió virgen y mártir y que junto a San Ildefonso suponen los dos pulmones por ... los que respira la ciudad.

Leocadia era una joven toledana, en la época romana de Docleciano, que sufrió flagelación por no renegar de su Dios, siendo encarcelada en el Alcázar y muriendo en su celda. Fue enterrada en la Basílica de Santa Leocadia (Cristo de la Vega) y fue muy venerada y querida por los toledanos.

A la llegada de los musulmanes, sacaron sus restos de allí y, en una urna, llegaron hasta Oviedo, donde fue enterrada en la Cámara Santa. Desde allí, las reliquias salieron de nuevo hacia los Países Bajos y, mucho tiempo después, por medio del rey Felipe II, los restos volvieron a Toledo el 25 de abril de 1587, donde descansan en una artística urna en la sacristía de la Catedral Primada de Toledo.

Esta Fiesta pasa un poco desapercibida para los toledanos, pero tal y como ha afirmado el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, en la homilía, «tiene una importancia decisiva para nosotros» porque «nos sugiere los tres tipo de martirios: el de sangre, el blanco y el de la esperanza«.

El martirio, en palabras de Cerro Chaves, es «dar la vida». En el primero de los casos, el martirio de sangre es morir por Cristo. También se encuentra el martirio blanco, aquellas personas o llamadas que te han dejado afectado, un problema o sufrimiento que se tenga. Por último, el martirio de la esperanza, ayudar a que nuestro mundo sea otra realidad.

«Y una ciudad se construye con estos dos pulmones de dos grandes testigos, como son San Ildefonso de Toledo y Santa Leocadia. Dos grandes figuras que entregaron su vida, uno como buen pastor que da la vida y la otra de manera martirial», ha concluido el arzobispo de Toledo.

Durante la celebración religiosa se incorporó a los nuevos hermanos que solicitaron su adhesión a la Cofradía de Santa Leocadia. Al acto asistieron, además del Arzobispo, el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez; la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón; miembros de la corporación municipal y autoridades civiles y militares.