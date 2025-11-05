La Junta renueva el convenio con la Fundación de Organización Industrial para celebrar 18 nuevos espacios coworking

Suscribete a
El Gobierno regional aprueba la cesión gratuita en pleno dominio al Ayuntamiento de Bonete de un local inmueble de naturaleza urbana para atender las necesidades administrativas y de reunión de agricultores y ganaderos del municipio

Esther Padilla, durante la rueda de prensa del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha
TOLEDO

El Gobierno regional ha acordado renovar el convenio con la Fundación de Organización Industrial, también conocida como la EOI, para celebrar nuevos espacios coworking en la región en los próximos dos años. Para ello, el Consejo de Gobierno ha aprobado la subvención directa ... de 378.000 euros para dicho convenio. Así lo ha adelantado la consejera Portavoz, Esther Padilla, en la rueda de prensa en la que ha dado cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno. En concreto, ha detallado, se van a celebrar 18 nuevos espacios coworking en Castilla-La Mancha en los próximos dos años, nueve en 2026 y nueve en 2027, «para poder seguir acompañando y tutorizando a los emprendedores y emprendedoras de Castilla-La Mancha».

