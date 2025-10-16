Suscribete a
ABC Premium

La Junta compromete más apoyo al campo y una nueva Ley de Calidad Agroalimentaria en 2026

El presidente de Castilla-La Mancha refuerza la apuesta por la innovación, la sanidad animal y un incremento de los seguros agrarios durante el Debate sobre el Estado de la Región

Page anuncia un plan de vivienda de 75 millones de euros, más suelo y préstamos sin intereses para jóvenes

Sigue en directo la declaración de Koldo García en el Tribunal Supremo tras el paso de ayer de José Luis Ábalos

Page, durante su intervención en las Cortes regionales
Page, durante su intervención en las Cortes regionales ABC
Valle Sánchez

Valle Sánchez

TOLEDO

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Ante la preocupación por la nueva PAC en Europa, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado este miércoles en el Debate sobre el Estado de la Región, celebrado en las Cortes regionales, un conjunto de medidas destinadas a fortalecer el ... sector agrario y ganadero, mejorar la calidad alimentaria y ofrecer más seguridad frente a los efectos del cambio climático. «El partido del campo es este gobierno, el que más se preocupa por el campo somos nosotros», ha dicho García-Page, lanzado un dardo a Vox.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app