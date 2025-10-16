La Junta compromete más apoyo al campo y una nueva Ley de Calidad Agroalimentaria en 2026

Ante la preocupación por la nueva PAC en Europa, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado este miércoles en el Debate sobre el Estado de la Región, celebrado en las Cortes regionales, un conjunto de medidas destinadas a fortalecer el ... sector agrario y ganadero, mejorar la calidad alimentaria y ofrecer más seguridad frente a los efectos del cambio climático. «El partido del campo es este gobierno, el que más se preocupa por el campo somos nosotros», ha dicho García-Page, lanzado un dardo a Vox.

García-Page adelantó que, ante la preocupación generada por la propuesta de reglamento de la nueva PAC 2028-2034, el Gobierno regional iniciará trabajos sectoriales para analizar su impacto y elaborar un documento final que se trasladará al Ministerio de Agricultura y a la Comisión Europea.

Entre los compromisos anunciados, el presidente avanzó que en 2026 se iniciará la tramitación de la Ley de Calidad Agroalimentaria, con el objetivo de reforzar la calidad, trazabilidad y seguridad de los productos castellano-manchegos, además de impulsar la innovación, sostenibilidad y competitividad del sector en los mercados nacionales e internacionales.

García-Page también comunicó un incremento de 1,5 millones de euros en la partida de seguros agrarios, que alcanzará los 12 millones en 2026, para ofrecer mayor protección a agricultores y ganaderos frente a los riesgos derivados del cambio climático.

Asimismo, la sanidad animal contará con una dotación adicional de 2,2 millones de euros, destinada a combatir enfermedades emergentes como la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE), la lengua azul o la tuberculosis bovina.

Por último, y atendiendo a una demanda social creciente, el presidente anunció que los ayuntamientos podrán crear cementerios para animales de compañía, con un marco legal y sanitario garantizado que permita ofrecer este servicio en condiciones adecuadas.