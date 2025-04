Julio Comendador deja Ciudadanos y se presenta a la Alcaldía por 'Primero Toledo''

Julio Comendador Arquero ha anunciado este martes que abandona Ciudadanos y será candidato a la Alcaldía de Toledo en las elecciones municipales del próximo 28 de mayo como cabeza de lista de la agrupación electoral 'Primero Toledo'. «Lo hago con un equipo de toledanos que hemos decidido dar un paso al frente para priorizar Toledo frente a las consignas de cualquier partido político, lo que nos une es nuestra ciudad y las ganas de trabajar en un proyecto común que ponga a Toledo en el lugar que se merece». Ha confirmado que le acompañará en la lista Laura García García-Tapetado, guía turística de Toledo y autora del libro 'Clausuras de Toledo', pero no ha desvelado más nombres, aunque ha estado de rodeado de amigos en el acto que ha celebrado en la plaza del Ayuntamiento.

Ha dicho que no se pone límites, porque cree que «es el proyecto que Toledo necesita, el más valiente y participativo que se ha puesto en marcha en esta ciudad» y confía en conseguir esas 1.500 firmas que necesita para poder presentarse a las elecciones. También ha negado que su paso adelante para abanderar este proyecto tenga que ver con que no haya sido elegido candidato a la Alcaldía por Ciudadanos porque «estaba claro que Esteban Paños era el candidato».

Julio Comendador, de 39 años, es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y Máster Universitario en Sistemas de Ingeniería Civil, ya se presentó como cabeza de lista, por UCIN (Unión de Ciudadanos Independientes) en 2015, pero no consiguió salir elegido como concejal. En 2019 entró en el proyecto de Ciudadanos y salió elegido concejal en el Ayuntamiento en la candidatura que encabezó Esteban Paños, y diputado provincial, cargos que ha estado desempeñando hasta ahora. La semana pasada comunicó su baja a los responsables del partido a nivel regional y está a la espera de los informes técnicos tanto del Ayuntamiento como de la Diputación para ver cómo resuelve su salida del partido en las instituciones «de la mejor posible» porque, según ha dicho, «no quiero montar ningún lío, soy una persona coherente». «Tengo mucho que agradecer a Ciudadanos por la oportunidad de estar en las instituciones y tengo que agradecer a los votantes y a mis compañeros», ha afirmado,

«Es evidente que los dos grandes partidos que han gobernado en Toledo, a veces en coalición, caso del PSOE, no han hecho sino obedecer las consignas de sus formaciones a nivel nacional, con alcaldes que han visto en el Ayuntamiento un trampolín para despegar en sus ambiciones políticas, con el resultado de una ciudad que no ha cuidado ni su patrimonio, ni su río, ni su urbanismo, que se ha desarrollado a golpe especulador», ha dicho. Como diputado provincial en la Diputación de Toledo ha dicho que ha defendido a las personas más vulnerables y ha abanderado la limpieza y depuración del Tajo, la recuperación de los edificios abandonados del Casco Histórico para dar vida a la ciudad, la puesta en valor de Vega Baja como yacimiento arqueológico o la protección al Damasquinado de Toledo, en riesgo de desaparición. En el Ayuntamiento, ha tenido, según ha dicho, la oportunidad de aproximarse aún más a sus barrios, de escuchar a todos los sectores de la ciudad y, desde su cercanía, entablar conversaciones con sus vecinos, «muchos de los cuales me han pedido que dé este paso para dar el aire nuevo que merece Toledo».

«Queremos que los toledanos se sientan orgullosos de vivir en Toledo, que encuentren soluciones a sus expectativas de presente y que les aguarde un futuro ilusionante, siempre respetando el legado de una ciudad como la nuestra, Patrimonio de la Humanidad. Trabajar por el bien común de mis paisanos es una vocación para mí. Y por eso voy a poner Primero Toledo», ha dicho.