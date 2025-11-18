Suscribete a
Juan José Alcalde: «El convenio del Nudo Norte es otro de los marrones socialistas que estamos solucionando»

El portavoz municipal asegura que la estabilidad financiera está garantizada pese al impacto del convenio y defiende la gestión actual frente a la herencia socialista

El pago del convenio del Nudo Norte compromete y tensiona la situación económica del Ayuntamiento para 2026

El portavoz y concejal económico, Juan José Alcalde, hoy en la Comisión de Hacienda
El portavoz y concejal económico, Juan José Alcalde, hoy en la Comisión de Hacienda

J. Guayerbas

Toledo

El portavoz del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Toledo, Juan José Alcalde, ha arremetido contra la gestión del PSOE durante sus 16 años al frente del Consistorio y, en particular, contra el convenio del Nudo Norte, aprobado en 2021 con los únicos ... votos favorables de los socialistas y del concejal no adscrito, ex de Vox.

