Juan José Alcalde: «El convenio del Nudo Norte es otro de los marrones socialistas que estamos solucionando»

El portavoz del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Toledo, Juan José Alcalde, ha arremetido contra la gestión del PSOE durante sus 16 años al frente del Consistorio y, en particular, contra el convenio del Nudo Norte, aprobado en 2021 con los únicos ... votos favorables de los socialistas y del concejal no adscrito, ex de Vox.

Según ha subrayado a preguntas de los medios, el acuerdo de 2021 obliga ahora a la ciudad a afrontar un pago superior a los 10 millones de euros, lo que, a su juicio, condiciona la capacidad de inversión municipal.

En este sentido, Alcalde ha recordado que el actual Gobierno advirtió desde el primer momento de que el convenio era perjudicial para Toledo. «Es un mal convenio, lo dijimos ya en el pleno de 2021», ha señalado, además de lamentar que los concejales socialistas se hayan abstenido en los trámites necesarios para ejecutar un acuerdo «que ellos firmaron, aplaudieron y avalaron».

Según el portavoz, el Ayuntamiento se ve obligado a cumplir con una obligación legal a pesar de no compartir sus términos. «No nos gustaría cumplirlo, pero cumplimos la ley. El Partido Socialista se han vuelto a quedar solo».

Más de 10 millones de los ahorros municipales

La aplicación del convenio del Nudo Norte implicará la salida de más de 10 millones de euros del remanente municipal, fondos que, según ha explicado el también concejal de Economía y Hacienda, estaban reservados para inversiones en los barrios y para mejorar los servicios públicos. «Ese dinero que teníamos guardado va a ir a una empresa. ¿Cómo afecta eso? Pues que si hay que arreglar aceras, se podrán arreglar menos», ha apuntado.

Aun así, Alcalde ha defendido que la situación financiera del Ayuntamiento sigue siendo solvente. Ha explicado que, aunque el remanente bajará de 39 a 29 millones de euros, «no hay ningún problema de estabilidad» y el presupuesto de 2026 será incluso mayor que el del ejercicio anterior gracias a los ingresos municipales y a lo que considera una buena gestión del Gobierno local.

Asimismo, ha recalcado que las nóminas de los empleados públicos y las obligaciones corrientes están garantizadas y que las inversiones comprometidas no se verán afectadas.