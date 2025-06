Juan José Alcalde contesta al PSOE: «Velázquez ha llevado la batuta para desbloquear la llegada del AVE de Extremadura a Toledo»

El concejal de Hacienda, Fondos Europeos y Participación del Ayuntamiento de de Toledo, Juan José Alcalde, ha contestado este miércoles a la portavoz del PSOE, Noelia de la Cruz, que ha pedido al alcalde, Carlos Velázquez, que no «torpedee el buen entendimiento» entre la Junta y el Ministerio de Transportes en relación con el parada del AVE de Extremadura en Toledo y «que no ponga palos en la rueda». El portavoz del equipo de gobierno ha recordado que el alcalde «ha llevado la batuta» para buscar la mejor solución para la ciudad, con reuniones con diferentes colectivos y entidades de la ciudad para llegar a un acuerdo, como el que se alcanzó con el Gobierno regional con la propuesta conjunta de un intercambiador frente al centro comercial Luz del Tajo. «Hemos pactado el mejor trazado posible, que no pone en peligro la ciudad patrimonio y la Estación de Santa Bárbara», ha dicho.

No solo no ha puesto palos en la rueda, al contrario, según Juan José Alcalde, que ha dicho que no entiende la actitud del PSOE local, al que ha acusado de «querer que el AVE a Lisboa no pare en Toledo; habría que preguntarles si están a favor de la propuesta de la Junta y el alcalde».

A la espera de que se resuelvan las alegaciones, el consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha confirmado este lunes que desde el Ministerio de Transporte «nos trasladan que no van a hacer nada que no sea con el acuerdo del Gobierno de Castilla-La Mancha. Eso reduce mucho la tensión que ha podido haber».

