Juan Esteban Rodas, nuevo coronel al frente de la Academia de Infantería de Toledo

La Academia de Infantería de Toledo cuenta con un nuevo coronel director. Juan Esteban Rodas, nacido en 1975 y procedente de la Unidad Militar de Emergencias (UME), ha asumido el mando del centro tras el ascenso del hasta ahora director, Álvaro Díaz Fernández, a ... general de brigada en el último Consejo de Ministros.

Díaz Fernández deja la institución toledana, donde ejercía como coronel director desde octubre de 2022, para incorporarse a su nuevo destino en la jefatura de la Brigada «Extremadura XI», una de las grandes unidades del Ejército de Tierra. Su promoción supone un reconocimiento a su trayectoria profesional, en la que acumula numerosas condecoraciones, entre ellas cuatro cruces al Mérito Militar con distintivo blanco, la Placa de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo y la Cruz al Mérito de la Guardia Civil.

El nuevo director, coronel Juan Esteban Rodas, llega a Toledo tras una destacada carrera en la UME. Ha desempeñado el cargo de teniente coronel y jefe del Primer Batallón de Intervención de la zona centro, con base en Madrid, y durante la crisis sanitaria del Covid-19 fue citado como máximo responsable de la UME en la Comunidad de Madrid, coordinando diversas actuaciones de emergencia.

Con este relevo, la Academia de Infantería de Toledo inicia una nueva etapa en la que el coronel Rodas asume la responsabilidad de continuar con la labor de formación y liderazgo militar que caracteriza a la histórica institución toledana.