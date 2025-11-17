Juan Carlos Sánchez: «La Semana Santa de Toledo ya es de primera división y la vamos a hacer aún más grande»

Toledano de pura cepa, del barrio de Santo Tomé, profesor de Historia del Divina Pastora y cofrade del Cristo del Amor. Así es Juan Carlos Sánchez, que fue reelegido la semana pasada como presidente de la Junta de Cofradías de Toledo con un amplio ... respaldo, el 86% de los votos, y quiere remar a favor de las 20 cofrades y los 5.000 hermanos de la ciudad de Toledo, sin excepción.

—¿Cómo ha recibido este gran apoyo de sus compañeros?

—Estoy muy orgulloso. Este respaldo refleja la confianza y el compromiso de las cofradías. En estos tres años, hemos puesto en marcha muchos proyectos, pero también se nos han quedado otros pendientes. Ahora es el momento de consolidarlos, de asegurarnos de que tengan continuidad y de seguir trabajando para que nuestra Semana Santa siga siendo reconocida a nivel nacional e internacional. De alguna manera, lo que buscamos es que la Semana Santa de Toledo, por sus particularidades y su propio sello, siga estando en la primera división de las Semanas Santas del país, y que, además, la gente reconozca que sigue siendo una celebración única, auténtica y de una gran profundidad cultural y religiosa.

—Uno de sus primeros gestos ha sido apoyar la candidatura de Toledo como Capital Europea de la Cultura en 2031.

—Efectivamente, desde la Junta de Cofradías nos hemos comprometido con la candidatura de Toledo como Capital Europea de la Cultura en 2031. Consideramos que es una oportunidad excelente para la ciudad, que permitirá no solo enriquecer su perfil cultural y artístico, sino también visibilizar la gran riqueza de nuestras tradiciones, entre ellas, la Semana Santa. A través de esta candidatura, Toledo tiene la posibilidad de mostrar al mundo lo que significa en términos históricos, culturales y espirituales. La Semana Santa tiene un papel central en esta iniciativa porque es una de las fiestas más importantes de nuestra ciudad, tanto a nivel cultural como espiritual. Además, la Semana Santa de Toledo será una de las piezas clave de esta candidatura, y estamos trabajando codo con codo con el Ayuntamiento para lograr que este proyecto prospere. Desde la Junta de Cofradías siempre hemos creído en la importancia de estrechar relaciones con las instituciones locales y provinciales, y no solo con el Ayuntamiento, sino también con la Diputación, la Universidad de Castilla-La Mancha, y con instituciones como la ONCE, porque todas estas entidades son claves para que nuestra ciudad siga creciendo, tanto cultural como turísticamente.

—La Semana Santa de Toledo se vive también de manera inclusiva. El año pasado, personas con discapacidad visual portaron la imagen del Cristo del Amor. ¿Se va retomar esa iniciativa?

— Este proyecto en colaboración con la ONCE ha sido muy especial para nosotros. Es un proyecto muy bonito, que nació de la parroquia de Santa Justa y Rufina, y al que hemos sumado nuestra colaboración. La idea es que las personas con discapacidad visual puedan participar de manera activa, eligiendo un recorrido cómodo y accesible para ellos. El año pasado, solo estuvieron en el Cristo del Amor, pero se seguirá avanzando con la organización de la ONCE para mejorar cada vez más la experiencia. Este año, la idea es seguir avanzando en esa misma línea, organizando más ensayos y mejorando el recorrido, para asegurarnos de que todo esté perfectamente preparado y que las personas con discapacidad visual puedan participar de la manera más cómoda posible.

—¿Cómo son las relaciones con el Arzobispado y el Cabildo catedralicio?

—Las relaciones son de cordialidad y fluidez. Es fundamental para el buen desarrollo de las celebraciones. Mi nombramiento proviene del arzobispado, por lo que siempre tengo en cuenta su visión. La Catedral de Toledo, como referente internacional, y el Cabildo, deben colaborar con nosotros. Su apoyo es clave para la Semana Santa, y mantenemos una relación sólida y respetuosa con ellos.

—En relación con la polémica sobre las cofradías que salen de la Catedral durante la Semana Santa, ¿cómo se abordará la reubicación de los pasos debido a la exposición del VIII Centenario?

— Estamos tranquilos porque sabemos que se puede encontrar una solución. Aunque todavía no se ha abordado este asunto de manera definitiva, el Cabildo está comprometido con buscar la mejor alternativa. Por eso, estamos trabajando en la reubicación de los pasos de las cofradías para asegurarnos de que todo transcurra sin problemas. En este sentido, la disposición del Cabildo es total, y nos vamos a sentar para analizar todas las opciones posibles. La idea es que las cofradías puedan seguir desfilando sin alterar la tradición, y que las procesiones no se vean afectadas. Lo importante es encontrar una solución que respete tanto el patrimonio cultural de la Catedral como la identidad religiosa de nuestra Semana Santa.

—¿Qué ha aprendido en estos tres años como presidente?

— Estos tres años como presidente me han enseñado mucho sobre el peso que tiene la Semana Santa de Toledo. No solo es un referente por su tradición, sino también por la capacidad de sus cofrades de mantener la fe viva y de proyectar nuestra cultura en el mundo. Toledo, al ser una ciudad Patrimonio de la Humanidad, está asociada a valores históricos, culturales y espirituales que traspasan fronteras. A nivel personal, he aprendido a gestionar tanto las emociones como las responsabilidades de representar a tantas cofradías, todas con sus propias particularidades, y a tomar decisiones que no siempre son fáciles. También he sido testigo de la implicación de nuestros cofrades, de cómo cada año más personas se sienten atraídas por nuestra Semana Santa. A pesar de los logros, sé que aún hay mucho por hacer. Nos hemos posicionado entre las grandes celebraciones de Semana Santa de España, pero la visibilidad y el reconocimiento internacionales deben seguir creciendo.

—¿Qué le queda a la Semana Santa toledana?

—¡Mucho por hacer! La Semana Santa de Toledo debe seguir avanzando y creciendo. Queremos que sea más representativa, y que se le dé la importancia que merece, tanto a nivel nacional como internacional. La Semana Santa de Toledo ya está en la primera división, pero la vamos a hacer más grande.

— ¿Le preocupa el turismo masivo durante la Semana Santa?

—No me preocupa. En realidad, creo que es algo positivo para la ciudad, para las cofradías y para toda la comunidad. El turismo, en su medida, es una oportunidad para proyectar la Semana Santa de Toledo más allá de nuestras fronteras y para contribuir a la economía local. A lo largo de los años, hemos visto cómo la Semana Santa atrae a miles de visitantes de todo el mundo, lo que no solo pone a Toledo en el mapa, sino que permite que nuestra tradición sea reconocida por muchos. Por supuesto, esto plantea algunos retos logísticos, especialmente en lo que respecta al respeto por las celebraciones y a la gestión de la multitud. Sin embargo, este turismo, que muchas veces es masivo, también está lleno de personas que tienen un profundo interés por nuestras tradiciones. No debemos verlos como una amenaza, sino como una oportunidad para educar y sensibilizar sobre el verdadero espíritu de la Semana Santa. La clave está en que los turistas respeten nuestras costumbres, y eso es algo que podemos lograr mediante una buena comunicación y la organización de actividades que expliquen lo que representa la Semana Santa en Toledo.

—El año pasado se anunciaron cambios en la procesión del Viernes Santo, pero la lluvia impidió que se llevaran a cabo. ¿Se intentará de nuevo este año?

—Sí, claro. El año pasado la lluvia nos jugó una mala pasada, y aunque teníamos previsto hacer algunas modificaciones en la procesión del Viernes Santo para mejorar el recorrido y la fluidez de las marchas, no pudimos implementarlas debido a las condiciones climáticas. Sin embargo, este año estamos decididos a volver a intentarlo. La idea es que las procesiones del Viernes Santo puedan discurrir con mayor fluidez, evitando los retrasos que a veces se producen debido a la acumulación de cortejos y pasos. En otras ciudades con tradiciones similares, como Córdoba, vi de primera mano cómo lograron gestionar más de 30 pasos en la calle sin problemas, lo que me dio muchas ideas sobre cómo mejorar la logística de nuestras propias procesiones. Lo que queremos es que no se pierda ni un solo minuto de las vivencias y que los fieles puedan disfrutar de cada momento sin esperar tanto entre uno y otro paso. Sabemos que la Semana Santa está marcada por la tradición y el respeto por el pasado, pero también podemos aprender de las mejores prácticas y adaptarlas a nuestras circunstancias para que todo transcurra con el menor contratiempo posible.

—¿Cómo se encuentran las cofradías de Toledo en cuanto a número de cofrades y costaleros?

—Las cofradías de Toledo se encuentran en un buen momento. Hay una clara renovación en la base de los cofrades, y cada vez son más los jóvenes que se suman a nuestras filas, algo muy positivo. Es cierto que, como en cualquier otra ciudad, el relevo generacional es un reto, pero lo estamos afrontando con optimismo. Si bien en algunas cofradías puede haber más dificultades por el tipo de paso o la tradición, en general estamos cubriendo las necesidades sin problema. Como presidente, me esfuerzo por garantizar que haya suficiente personal para todas las procesiones, porque la seguridad es una prioridad. No podemos permitirnos que ningún paso se quede sin procesionar o que la seguridad de los cofrades se vea comprometida, así que seguimos trabajando para asegurar que cada cofradía tenga los recursos humanos que necesita, sin poner en peligro la estabilidad y la calidad de nuestra Semana Santa.

—¿Qué procesión le gusta más?

—Me gustan todas. Cada procesión tiene su particularidad y su esencia. No hay ninguna procesión que sea igual a otra, y eso es lo que las hace especiales. En una procesión se reza el sermón de las Siete Palabras, otra va rezando el Vía Crucis y va haciendo estaciones de penitencia, otra lleva un estilo andaluz, otra lleva un estilo totalmente castellano y austero, otra intermedio... No hay ninguna procesión que sea igual a otra. Son totalmente distintas.

—¿Cuál cree que necesita más apoyo?

—Todas las cofradías necesitan apoyo, especialmente las que tienen más dificultades para atraer nuevos hermanos. Las cofradías en conventos, por ejemplo, tienen más dificultades por la falta de culto público, mientras que las que están en parroquias abiertas suelen contar con más seguidores.

— Toledo será sede del V Congreso de Semana Santa y Ciudades Patrimonio Mundial en 2027. ¿Cómo se prepara este evento?

—Estamos trabajando en la organización de este evento será una gran oportunidad para consolidar a Toledo como un referente en la preservación y proyección de la Semana Santa dentro del patrimonio mundial. Este congreso, que coincidirá con el fin del jubileo, será un hito importante para la ciudad y para nuestra Semana Santa.