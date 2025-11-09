Juan Carlos Sánchez renueva la presidencia de la Junta de Cofradías de Toledo con un 86% de los votos

Juan Carlos Sánchez continuará al frente de la Junta de Cofradías de Toledo tras imponerse con el 86% de los votos en las elecciones celebradas este jueves en los salones de la parroquia de San José Obrero. El actual presidente, también responsable de la ... Hermandad del Cristo del Amor, superó la candidatura de Nicolás Moragón, presidente de la Hermandad del Cristo de la Esperanza. El aspirante presentó una candidatura centrada en reforzar la presencia de los jóvenes y abrir nuevos cauces de colaboración entre las hermandades.

En la asamblea participaron los integrantes de las 20 cofradías que forman parte de la Junta. En total se emitieron 43 votos, de los cuales 37 fueron para Juan Carlos Sánchez, cinco para Nicolás Moragón y se registró una abstención. Además de los dos representantes de cada hermandad, asistieron también cuatro consiliarios de las cofradías de Toledo.

El resultado deberá ser ratificado canónicamente por el Arzobispado de Toledo en los próximos días. Con esta votación, Sánchez revalida su mandato al frente del órgano que coordina la Semana Santa toledana, donde se plantean retos vinculados a la gestión interna y la participación cofrade.

Capitalidad Cultural y Semana Santa 2026

Durante la asamblea, las cofradías también mostraron su apoyo a la candidatura por la que Toledo, que aspira a ser designada Capital Europea de la Cultura. Asimismo, la Asamblea electoral también sirvió para comenzar los preparativos de la Semana Santa de 2026, año marcado por el octavo centenario de la catedral de Toledo.

En este sentido, se adelantó la posibilidad de que las cofradías que salen de la seo primada tengan que hacerlo de otros templos debido al montaje de la gran exposición del centenario. «Cofradías y Cabildo están en diálogo para reubicar estas imágenes», asegura a ABC, José Antonio Jiménez 'Quillo'.