Juan Carlos Sánchez renueva la presidencia de la Junta de Cofradías de Toledo con un 86% de los votos

El presidente de la Hermandad de Cristo del Amor se impone a Nicolás Moragón. Las cofradías comienzan a preparar la Semana Santa de 2026 marcada por el VIII centenario de la catedral, que podría obligar a la imágenes que salen de la seo a reubicar su salida

Semana Santa de Toledo: 500 años de Pasión

Juan Carlos Sánchez renueva su mandado como presidente de la Junta de Hermandades y Cofradías de Toledo
Fernando Franco

Toledo

Juan Carlos Sánchez continuará al frente de la Junta de Cofradías de Toledo tras imponerse con el 86% de los votos en las elecciones celebradas este jueves en los salones de la parroquia de San José Obrero. El actual presidente, también responsable de la ... Hermandad del Cristo del Amor, superó la candidatura de Nicolás Moragón, presidente de la Hermandad del Cristo de la Esperanza. El aspirante presentó una candidatura centrada en reforzar la presencia de los jóvenes y abrir nuevos cauces de colaboración entre las hermandades.

