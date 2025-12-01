El joven de 26 años que conducía el turismo que colisionó en la TO-23 con el patinete dio negativo en la prueba de alcoholemia

La investigación que está llevando a cabo la Guardia Civil sobre el accidente mortal ocurrido este domingo en la carretera TO-23, en Toledo, ha permitido esclarecer nuevas circunstancias del siniestro. Según las fuentes consultadas, el turismo implicado en la colisión estaba conducido por ... un joven de 26 años que dio negativo en la prueba de alcohol.

Los investigadores han podido ya determinar que el impacto se produjo cuando el patinete eléctrico, en el que viajaban dos hermanos vecinos del barrio del Polígono, se incorporó del carril de aceleración al carril central en sentido Santa Bárbara–Polígono.

Como consecuencia de la colisión, el conductor del patinete, de 31 años, resultó ileso, mientras que su hermano, que viajaba como pasajero en el vehículo de movilidad personal (VMP), falleció a consecuencia de las heridas.

Durante la intervención de los servicios de emergencia, una hermana de los jóvenes acudió al lugar del siniestro y sufrió una crisis de ansiedad, por lo que fue atendida por los sanitarios y trasladada posteriormente al Hospital Universitario de Toledo.

Las circunstancias del accidente continúan bajo investigación, con el objetivo de determinar con exactitud cómo se produjo la colisión y qué factores intervinieron en la maniobra previa al choque.