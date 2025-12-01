Suscribete a
ABC Premium

ACCIDENTE MORTAL

El joven de 26 años que conducía el turismo que colisionó en la TO-23 con el patinete dio negativo en la prueba de alcoholemia

El impacto se produjo cuando el vehículo de movilidad personal, conducido por el hermano de la víctima mortal, se incorporó desde el carril de aceleración al carril central de la vía que une Santa Bárbara con el Polígono. El conductor del patinete también dio negativo en consumo de alcohol

Fallece un joven de 18 años tras una colisión entre un turismo y un patinete eléctrico en la TO-23

El accidente ocurrió en el kilómetro 1 de la T0-23 a las siete y cuarto de la tarde del domingo 30 de noviembre
El accidente ocurrió en el kilómetro 1 de la T0-23 a las siete y cuarto de la tarde del domingo 30 de noviembre ABC

F.F.

Toledo

La investigación que está llevando a cabo la Guardia Civil sobre el accidente mortal ocurrido este domingo en la carretera TO-23, en Toledo, ha permitido esclarecer nuevas circunstancias del siniestro. Según las fuentes consultadas, el turismo implicado en la colisión estaba conducido por ... un joven de 26 años que dio negativo en la prueba de alcohol.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app