José Luis González seguirá como director de Cáritas Diocesana de Toledo durante los próximos cuatro años

Mónica Moreno continuará como secretaria general y Ramón Martín como administrador, tal y como ha anunciado el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro, en la 33ª Asamblea Diocesana de Cáritas

La catedral primada acogerá los actos centrales en Toledo de la Jornada Mundial de los Pobres 2025

33ª Asamblea Diocesana de Cáritas en Toledo
33ª Asamblea Diocesana de Cáritas en Toledo abc

FRAN MALARA

Toledo

José Luis González seguirá al frente del equipo directivo de Cáritas Diocesana de Toledo durante los próximos cuatro años, acompañado de Mónica Moreno como secretaria general y de Ramón Martín como administrador, tal y como ha anunciado de forma oficial este sábado ... el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro, en la 33ª Asamblea Diocesana de Cáritas.

