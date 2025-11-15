José Luis González seguirá como director de Cáritas Diocesana de Toledo durante los próximos cuatro años

José Luis González seguirá al frente del equipo directivo de Cáritas Diocesana de Toledo durante los próximos cuatro años, acompañado de Mónica Moreno como secretaria general y de Ramón Martín como administrador, tal y como ha anunciado de forma oficial este sábado ... el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro, en la 33ª Asamblea Diocesana de Cáritas.

El acto se ha celebrado en el Auditorio del Museo del Ejército y en él se ha informado de las acciones que ha desarrollado Cáritas en el periodo 2022-2025, así como el informe económico de estos cuatro años.

Cáritas Diocesana de Toledo ha reducido estos últimos cuatro años de 78 a 75 los agentes que tiene contratados, que junto a los 1.172 voluntarios trabajan entre las 116 Cáritas parroquiales y dos interparroquiales que tiene la provincia, a través de sus 44 programas.

Como principales novedades de este último periodo, se ha implementado el Proyecto San José, dirigido a familias de extrema vulnerabilidad en 190 municipios de menos de 9.000 habitantes, a través del cual se han beneficiado mil familias.

Su escenario de actuación se ha basado en la precariedad laboral, la subida de los precios, las dificultades para acceder a la vivienda, las situaciones de irregularidad administrativa, el problema de la salud mental y la normativa legal, por la que han puesto en marcha un Plan de Igualdad, una protección de datos o un canal de denuncias, entre otras.

El área de Empleo se ha revalorizado a través de la ayuda europea con el fin de ayudar en la incorporación de los más necesitados al mundo laboral, así como el área de Economía Social, en la que se ha aumentado el número de contenedores de 155 a 163 en los últimos cuatro años, en los que se recogen mil toneladas de ropa al año y cuyo número total aumentará «de forma significativa» en los próximos meses, tal y como ha asegurado la secretaria general de Cáritas Diocesana de Toledo, Mónica Moreno.

Por otro lado, el administrador, Ramón Martín, ha informado de que los ingresos han aumentado de 2022 a 2025 en un 29,8%, así como los gastos, que se han incrementado en un 27,4%, lo que deja un acumulado del 2,4%.